24-летний сотрудник правоохранительных органов стал жертвой циничного грабителя в Харькове
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Харкьовской области.
По информации правоохранителей, все произошло ночью, когда полицейский сектора патрульной полиции в аэропорту «Харьков» возвращался домой.
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Недалеко от дома, где он живет, на него напал неизвестный. Злоумышленник нанес ему несколько ударов по голове. Когда коп оказался на земле, нападающий сорвал с его плеча барсетку и вытащил из кармана куртки телефон.
Потерпевший сообщил о нападении, и уже вскоре на поиски грабителя были задействованы оперативники Харьковского управления ДВБ НПУ, отдела криминальной полиции и следователи полиции Московского отдела полиции ГУНП в Харьковской области.
В результате они задержали 24-летнего подозреваемого, жителя Харькова. В его квартире провели санкционированный обыск.
Задержанный признался, что украденный у полицейского мобильный телефон он сдал в ломбард, а банковские карточки, служебное удостоверение работника полиции, полицейский жетон и другие документы поджег в лесополосе возле автозаправки.
На указанном подозреваемом месте работники полиции обнаружили остатки украденного злоумышленником имущества капрала полиции.
Сейчас готовится объявления о подозрении задержанному. В суд подано ходатайство об избрании меры пресечения. Если вину харьковчанина докажут в суде, ему грозит от четырех до шести лет лишения свободы.
Ранее мы писали о том, что харьковского следователя подозревают в торговле данными с ограниченным доступом. Подозреваемый сбывал информацию в отношении лиц, которая хранится и обрабатывается в автоматизированной подсистеме «Риск» ИТС АПК «Гарт-1», базе данных «Аркан», «Армор» и других, созданных и защищенных в соответствии с действующим законодательством.
Напомним, Харьков возглавил печальный рейтинг.
Как сообщала Politeka, за две новые станции метро Харькову придется расплачиваться 25 лет.
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