Подростка нет уже сутки

На Харьковщине пропала 16-летняя девушка, а ее родные не находят себе места

О пропаже подростка правоохранители сообщили на странице «Розыск детей» в Фейсбуке.

По информации стражей порядка, о пропаже несовершеннолетней дочери в Дергачевский отдел полиции заявила ее мать, жительница села Малая Даниловка.

Женщина рассказала, что ее дочь Мария Серебрякова 2003 года рождения около семи часов утра 20 мая самовольно ушла из дома и до сих пор не вернулась.

Приметы девушки: на вид 16-17 лет, среднего телосложения, рост около 160-170 сантиметров, волосы светло-русые, длинные, глаза серо-зеленые.

Была одета в черную куртку до пояса, брюки цвета хаки, весенние черные ботинки.

Если кому-то что-то известно о месте нахождения ребенка, просьба сообщить: дежурная часть (050) 344 40 72, ювенальная превенция (050) 980 25 97 или на номер 102.

Отметим, что в последнее время криминальная хроника все больше пестрит информацией о пропаже подростков. К счастью, в большинстве случаев беглецов находят целыми и невредимыми. Чаще всего причинами побега детей из дома становятся непонимание в отношениях с родителями, а также ранняя любовь.

Ранее мы рассказывали о том, что в Харькове спецназовец подрезал авто, в котором ехал мужчина с сыном. Как выяснилось, ему показалось, что игрушечный автомат в руках мальчика – настоящий, и он якобы грозился расстрелять окружающих.

На подмогу спецназовец вызвал четыре экипажа полиции, которые окружили машину и буквально вытащили отца семейства из-за руля.

Напомним, харьковская полиция сбилась с ног в поисках юной красавицы.

Как сообщала Politeka, юная красавица таинственно исчезла, полиция поднята по тревоге: фото пропавшей.

Также Politeka писала, что девушка с ребенком таинственно исчезли посреди ночи, родные молят о помощи.