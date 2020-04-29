В Харькове разыскивают 16-летнюю Анну Фисун

О пропаже девушки сообщили в группе «ХС Харьков» в социальной сети Фейсбук, опубликовав фото пропавшей.

Как видно на снимке, у девушки – длинные каштановые волосы, карие глаза.

Накануне девочку видели в Индустриальном районе города.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о ребенке, просьба сообщить по телефону 093 133 34 71.

Тем временем сегодня на Харьковщине попрощались с шестилетней Миленой Шевелевой, которая погибла 27 апреля от переохлаждения.

Девочка вместе с двоюродным братом-сверстником отправилась гулять 26 апреля вечером. Однако дети поссорились, и Милена пошла в другую сторону.

На поисках ребенка были задействованы свыше полутысячи людей: волонтеры, полиция, спасатели, Нацгвардия, курсанты, которые прочесывали окрестности сутки. К сожалению, попытки спасти ребенка оказались тщетными: тело девочки нашли на кромке поля в восьми километрах от деревни. Следов насильственной смерти на ней обнаружено не было, эксперты предполагают, что причиной гибели ребенка стало переохлаждение.

По словам знакомых с семьей людей, месяц назад Милена переболела тяжелейшим воспалением легких и даже находилась на аппарате ИВЛ. Возможно, именно потому ослабленный организм малышки не выдержал непогоды. Вечером и в ночь поисков ребенка дул холодный ветер и шел дождь.

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Подросток был одет в жилетку цвета "хаки", серую спортивную кофту с капюшоном, серые спортивные штаны и черную кепку, обут в черные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просят звонить на горячую линию полиции 102.

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