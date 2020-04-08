За последние двое суток на Харьковщине пропал третий несовершеннолетний ребенок

7 апреля вечером из дома сбежала 14-летняя Анастасия Немченко, передает Politeka со ссылкой на ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По информации правоохранителей, об исчезновении дочери в Коломакское отделение полиции сообщила ее приемная мать. По словам женщины, это произошло после ссоры Анастасии со страшей сестрой. Она сбежала из дома через окно.

Приметы девушки: рост 150 см, среднего телосложения, длинные русые волосы, карие глаза.

Была одета в белый свитер, синие джинсы, черные калоши. Мобильный телефон отсутствует.

Если кому-то известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить в Коломакское отделение полиции по телефонам: 0507870126, 0997783940, 102 или другим удобным для вас способом.

Тем временем в Харькове продолжаются поиски двух подростков, которые сбежали с территории медучреждения. Пропали 15-летний Денис Цуканов и 13-летний Максим Кучеренко. Вечером 6 апреля они самовольно покинули Харьковскую детскую инфекционную больницу. На данный момент об их местонахождении ничего неизвестно.

Приметы Максима Кучеренко: на вид 14-15 лет, среднего роста, волосы русые, короткие, глаза темно-зеленые.

Приметы Дениса Цуканова: на вид 14-17 лет, рост около 165 см, худощавого телосложения, волосы светлые, светлые глаза.

Напомним, харьковчане решили озолотиться на домашних любимцах во время карантина.

Как сообщала Politeka, на Харьковщине полицейские бросились на поиски преступника.

Также Politeka писала, что на Харьковщине чиновники решили раскошелиться к 9 мая.