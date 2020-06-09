В мэрии Харькова решили раскошелиться на клумбу за семь миллионов гривен

Именно в такую сумму обойдется декоративная конструкция «Цветник» весом 1600 килограммов со светодиодами разных цветов, которые смогут создавать рисунки и видео, передает KHARKIV Today со ссылкой на сайте государственных закупок ProZorro. Там уже опубликована тендерная документация СКП «Харьковзеленстроя». Озвученная сумма – 7013598 гривен.

Как рассказали на предприятии, конструкция представляет собой металлический каркас, который состоит из отдельных геометрических элементов с закрепленными на них управляемыми световыми приборами. Она устанавливается на подготовленный участок земли на металлических опорных стойках и предназначена для демонстрации динамических и статических световых эффектов в темное время суток.

В светильнике установят LED-светодиоды различных цветов, которые будут соединены между собой в один узор. Все элементы конструкции закрепят над поверхностью земли на высоте не менее 15 сантиметров на металлических стойках, которые забьют в землю на глубину не менее 40 сантиметров.

Поскольку декоративная светодиодная клумба предназначена для ежедневного использования, КП требует, чтобы все элементы были защищены от воздействия ультрафиолетового излучения, ветра, влаги, конструкция могла работать при температурах от минус 15 до плюс 40 градусов.

В эту смету входит стоимость ограждения территории, где будет находиться цветник, монтаж с использованием собственных материалов фирмы-подрядчика и собственных рабочих, стоимость транспортировки и разгрузки.

Аукцион запланирован на 11 августа. Товар должны поставить до конца 2020 года.

Перспектива появления новой клумбы за кучу денег жителей города обрадовала не особо.

«Ну очень нужная вещь. Лучше б больницы отремонтировали», «В городе столько нуждающихся слоев населения, пенсионеры, больные, одинокие люди и т.п. На кой черт эти безумные траты???», «Красиво, конечно, но лучше онкобольным деткам помочь, спасти жизнь важнее», «может было бы лучше за эти деньги трубы где-то поменять, асфальт положить???я не настаиваю....просто спроСил...Гепуцию, конечно же, виднее», – пишут в комментариях.

Ранее мы писали, что коммунальное предприятие «Ритуал» Харьковского городского совета объявило тендер на закупку катафалке ожидаемой стоимостью 5,12 миллионов гривен, передает «Харьковский антикоррупционный центр» на своей странице в социальной сети Фейсбук.

При этом официальная прибыль предприятия за весь прошлый год составила лишь миллион гривен, а в 2018 году – чуть больше 900 тысяч.

Напомним, главную улицу Харькова перекроют до сентября.

Как сообщала Politeka, Кернес открестился от надбавок медикам в период карантина.

Также Politeka писала, что на Харьковщине чиновники решили на карантине обзавестись клумбой за 190 тысяч.