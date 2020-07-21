На такое в мэрии денег не жалеют

На реконструкцию очередного парка в Харькове потратят 149 миллионов гривен

За эти деньги собираются навести порядок в парке Победы, передает Харьковский актикоррупционный центр со ссылкой на сайт ProZorro.

Договор на реконструкцию Департамент коммунального хозяйства Харьковского горсовета заключил с с ООО «Укрреставрация».

В планах – ремонт фонтана и малых архитектурных форм, благоустройство прилегающей территории, клумб и зеленых зон, обустройство Wi-Fi, установка акустической системы, а также капитальный ремонт дорожек, площадок и мест отдыха.

Среди самых интересных моментов договора расследователи указывают рекордные цены на материалы. Так, смесь В15 для ремонта планируют покупать по 2892 гривны за кубометр, в то время как для ремонта дороги в Волчанске ООО «СК «Евродор» будет поставлять такую ​​же смесь по 1900 гривен.

За песок планируют отдавать по 593 гривны за кубометр, хотя рыночная цена этого материала более чем вдвое ниже. На закупку песка потратят два миллиона гривен.

Расследователи также отмечают рекордные как для Украины цены на щебень и гранотсев.

«Последний покупают по 1577 грн./куб.м. Для сравнения, «Полтаватеплоэнерго» покупала втрое дешевле», – подчеркнули в ХАЦ.

Не обойдется и без дорогих лавочек. В парке установят скамейки, цена которых 19 и 29 тысяч гривен соответственно. Опоры для освещения обойдутся в 73 тысячи гривен.

По информации расследователей, ООО «Укрреставрация» недавно начала выигрывать тендеры на Харьковщине. В других областях бюджетные подряды они лично не получали.

Ранее мы писали, что в центральном парке в Харькове появятся четыре дорогих садовых дивана в форме книг. Стоимость каждого из них составит 49 775 тысяч гривен. Каждый диван «Развернутая книга» будет изготовлен из фиброволкна и армированного бетона и покрыт силиконовой краской. Сидение будет сделано из термопластика и покрашенное акриловой эмалью.

Кроме того, парк планирует приобрести лодку для музыкантов за 158 тысяч гривен. Она должна иметь длину 3950 миллиметров, ширину - 1620 миллиметров, грузоподъемность - не менее 500 килограмм.

Напомним, в Харькове фонтан перед вокзалом превратился в детский басейн.

Как сообщала Politeka, в Харькове достраивают рекордный «сухой» фонтан.

Также Politeka писала, что харьковчанам показали, каким будет зоопарк за миллиарды гривен.