В Індустріальному районі міста помітили підозрілого громадянина, який виявляв підвищений інтерес до дверей квартир харків'ян

Чоловік заклеював вічка на дверях і ставив мітки, передає Politeka.net з посиланням на інформацію у групі «Типове ХТЗ».

На опублікованих фотографіях – невідомий у кепці, яка приховує частково його обличчя. Він треться біля дверей, наклеюючи на них щось.

За словами автора, це – злочинець.

«Увага! Чоловік «працює» у Харкові - квартирні крадіжки. Схема стандартна - дзвонить у двері, заклеює вічка, ставить мітки. Дуже важливо: якщо впізнали, то напишіть адміну. Цей урод вже виніс кілька квартир!», – йдеться у підписі до серії знімків, зроблених камерами відеоспостереження в під'їздах.

У коментарях харків'яни розповідають про те, що вже бачили цю людину, а також міркують, як не стати жертвами таких типів.

«Я одного такого спалив, викликав поліцаїв, вони з ним поговорили і відпустили. Ну а що ще робити, він же просто вічка заклеював і ручки смикав, мені так сказали», «Я його вчора бачила на Зерновий. Він мені одразу не сподобався, що визирав з-за рогу», «треба щось самим, мабуть, винаходити в цілях захисту - вічка і ручки і т. п. з елетрошокерами робити чи що», «Виродок. Господи, якщо б його хтось зловив та потрухи повідбивав, щоб мучився пару тижнів і здох», «П..ти таких треба. До самого кінця. Погано тільки, що, захищаючись при непрацюючій поліції, ти сам потрапиш в тюрягу», «зазвичай заклеюють вічка закладчики. Але і для пробиття теж можуть, щоб не бачили нічого. Ставлять мітки, є хтось вдома чи ні і в який час», – пишуть люди.

Раніше ми розповідали про те, що в Харкові злодій пограбував квартиру так, що господарі, які спали, навіть не почули нічого.

Нагадаємо, цинічні домушники познущалися над довірливою харків'янкою.

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