В сезон отпусков в Харькове активизировались квартирные грабители

Очередные жертвы домушников показали, чем закончился визит к ним охотников за чужим имуществом, передает Politeka.net.

В группе «Брутальный Харьков» опубликовали несколько фотографий, на которых красноречиво показаны последствие налета грабителей на квартиру по улице Деревянко.

На кадрах – разбросанные по комнате вещи, все перерыто вверх дном. Видно, что преступников интересовали не массивные предметы. А что именно искали, рассказали потерпевшие:

«Вызвали полицию, они сказали, что мы третьи за сегодня, пока оформили, у них ещё один вызов (на Ахсарова). Работают по золоту и деньгам, технику не брали».

«Люди, сигнализация с бойцами сейчас в месяц 200 гривен обходиться!!!», «Нам честно мусора сказали, никто не будет этим заниматься», «И никто, ничего искать не будет», «На Деревянко у тестя два раза хату выставляли. Полиция приехала, протокол составила и гудбай. Хрен кого они ищут и хрен когда найдут», «Если серьезно, то нет денег на самом деле, ничего нет, поэтому люди начали воровать, потому что везде сокращение, а детей нужно кормить, одежду покупать и еще что-то по дому делать. Никто не жалуется, все действуют: кто ворует, а кто-то на 3 работах за копейки батрачит, вот такая вот правда», – пишут пользователи в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что неизвестные обнесли на СТО иномарку, украв с нее запчасти для того, чтобы рихтовать пригнанное из США авто.

Напомним, циничные домушники поиздевались над доверчивой харьковчанкой.

Как сообщала Politeka, в Харькове бандиты ворвались в квартиру с ребенком.

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