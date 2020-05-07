Квартирные воры в Харькове настолько обнаглели, что даже присутствие дома хозяев не останавливает их

О том, как виртуозно работают преступники, в группе «ХС Харьков» в социальной сети рассказала жительница Салтовки, ставшая жертвой ограбления, передает Politeka.net.

«Хотела бы предупредить, что на Салтовке сейчас обворовывают квартиры. Сегодня ночью обнесли половину моей квартиры. Я и бабушка спали в комнатах двух. Обнесли третью комнату и коридор. Украли кожаные сумки, паспорт, air pods, золотой браслет, карточки и наличку. Сделали все очень тихо, что мы даже не проснулись», – пишет она.

Автор добавила, что воры влезли в квартиру через закрытый стеклопакет, сорвав его с петель.

В свою очередь некоторые комментаторы недоумевают, как можно было не услышать шум, однако другие рассказывают о похожих случаях по городу.

«Знаете, квартирные воры – всё-таки спецы. Они в любом случае следят, присматриваются. Да и сейчас такое время, что не брезгуют ничем. И люди в любом случае пережили шок. Теперь будут на каждый шорох реагировать, это же травма. Поэтому сигналку лучше поставить. Датчик на окно», «Реально умеют, у меня так знакомую, залезли, а она глаза открыла, в маске возле детской кроватки в тумбе лазил, она заорала, он на кухню, пока она с родителями прибежала, он в окно выскочил», «На первом этаж обязательно должна быть сигнализация, рано или поздно влезут, даже решётки на окнах не всех спасают», «Как можно сорвать стеклопакет с петель, чтобы было не слышно? вскрыть тихо замок - верю, обшмонать комнату тихо - тоже верю, а вот с окном - сомнения гложут», – пишут под публикацией.

Напомним, воры устроили облаву на авто харьковчан.

Как сообщала Politeka, в Харькове бандиты ворвались в квартиру с ребенком.

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