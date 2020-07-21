В Индустриальном районе города заметили подозрительного гражданина, который проявлял повышенный интерес к дверям квартир харьковчан

Мужчина заклеивал глазки на дверях и ставил метки, передает Politeka.net со ссылкой на информацию в группе «Типичное ХТЗ».

На опубликованных фотографиях – неизвестный в кепке, которая скрывает частично его лицо. Он трется около дверей, наклеивая на них что-то.

По словам автора, это – преступник.

«Внимание! Мужчина «работает» в Харькове - квартирные кражи. Схема стандартная - звонит в дверь, заклеивает глазки, ставит метки. Очень важно: если узнали, то напишите админу. Этот урод уже вынес несколько квартир!», – говорится в подписи к серии снимков, сделанных камерами видеонаблюдения в подъездах.

В комментариях харьковчане рассказывают о том, что уже видели этого человека, а также рассуждают, как не стать жертвами таких типов.

«Я однажды такого спалил, вызвал полицаев, они с ним поговорили и отпустили. Ну а что ещё делать, он же просто глазки заклеивал и ручки дёргал, мне так сказали», «Я его вчера видела на Зерновой. Он мне сразу не понравился, что выглядывал из-за угла», «надо что-то самим, мабуть, изобретать в целях защиты - глазки и ручки и т.п. с элетрошокерами делать что-ли», «Уродище. Господи, если б его кто словил да потроха поотбивал, чтоб мучился пару недель и сдох», «П..ть таких надо. До самого конца. Плохо только, что, защищаясь при неработающей полиции, ты сам попадёшь в тюрягу», «обычно заклеивают глазки закладчики. Но и для пробития тоже могут, чтобы не видели ничего. Ставят метки, есть кто дома или нет и в какое время», – пишут люди.

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