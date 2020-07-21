У Харкові кипить реконструкція Московського проспекту

Роботи на одній з головних магістралей міста показали з висоти пташиного польоту, передає Politeka.net з посиланням на відео в соцмережах.

Як видно на записі, в районі мосту проспект розширюють, а також в цьому місці планують встановити світлофори, щоб прибрати звідси постійні затори.

Частину найбільш жвавого проспекту в Харкові закрили на ремонт до осені. У зв'язку з цим, рух транспорту на ділянці від Гімназійної набережної до будинку №32 заборонено до 1 вересня. Об'їзд громадського транспорту організовано по прилеглим вулицям, як і рух автомобілів.

За інформацією «Харківського антикорупційного центру», реконструкцію проводять за результатами двох тендерів. На ремонт трамвайного переїзду від вулиці Молочної і вулиці Плеханівської планують витратити 39,5 млн. грн, а на частину Московського проспекту від площі Конституції до вулиці Богдана Хмельницького -145,5 млн. грн.

Раніше ми писали, що Московському проспекту, де киплять роботи, придумали нове застосування. Яке саме, показали в групі «Брутальний Харків», опублікувавши красномовне відео.

file Так вот для чего затеяли ремонт дороги на Московском проспекте 🏎 Gepostet von ХС • Харьков am Sonntag, 21. Juni 2020

На кадрах – хлопець, який на квадроциклі долає на швидкості смугу перешкод на ремонтованій частини проспекту у вигляді гір з піском і щебенем.

Нагадаємо, центральну вулицю Харкова закриють на кілька місяців.

Як повідомляла Politeka, харківських чиновників наділили новими повноваженнями на період карантину.

Також Politeka писала, що на Харківщині чиновники вирішили на карантині обзавестися клумбою за 190 тисяч.