В Харькове кипит реконструкция Московского проспекта

Работы на одной из главных магистралей города показали с высоты птичьего полета, передает Politeka.net cо ссылкой на видео в соцсетях.

Как видно на записи, в районе моста проспект расширяют, а также в этом месте планируют установить светофоры, чтобы убрать отсюда постоянные пробки.

Часть самого оживленного проспекта в Харькове закрыли на ремонт до осени. В связи с этим, движение транспорта на участке от Гимназической набережной до дома №32 запрещено до 1 сентября. Объезд общественного транспорта организован по прилегающим улицам, как и движение автомобилей.

По информации «Харьковского антикоррупционного центра», реконструкцию проводят по результатам двух тендеров. На ремонт трамвайного переезда от улицы Молочной и улицы Плехановской планируют потратить 39,5 млн. грн, а на часть Московского проспекта от площади Конституции до улицы Богдана Хмельницкого -145,5 млн.грн.

Ранее мы писали, что Московскому проспекту, где кипят работы, придумали новое применение. Какое именно, показали в группе «Брутальный Харьков», опубликовав красноречивое видео.

file Так вот для чего затеяли ремонт дороги на Московском проспекте 🏎 Gepostet von ХС • Харьков am Sonntag, 21. Juni 2020

На кадрах – парень, который на квадроцикле преодолевает на скорости полосу препятствий на ремонтируемой части проспекта в виде гор с песком и щебнем.

Напомним, центральную улицу Харькова закроют на несколько месяцев.

Как сообщала Politeka, харьковских чиновников наделили новыми полномочиями на период карантина.

Также Politeka писала, что на Харьковщине чиновники решили на карантине обзавестись клумбой за 190 тысяч.