В Харькове продолжается реконструкция Московского проспекта

На каком этапе работы сейчас, показали в группе «Брутальный Харьков» в социальной сети Фейсбук, передает Politeka.net.

Как видно на снимках, до завершения ремонтных работ, мягко говоря, еще очень далеко: проезжая часть разрыта, работают экскаваторы, и до того времени, как тут появится новая дорога, еще очень долго.

По информации «Харьковского антикоррупционного центра», реконструкцию проводят по результатам двух тендеров. На ремонт трамвайного переезда от улицы Молочной и улицы Плехановской планируют потратить 39,5 млн.грн, а на часть Московского проспекта от площади Конституции до улицы Богдана Хмельницкого -145,5 млн.грн.

С 19 мая движение по этому участку дороги перекрыто до осени, что создало неудобства для харьковских водителей. Однако глава Департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко сообщил, что работы и так оттягивали, сколько могли.

В свою очередь харьковчане не в восторге от увиденного.

«Ну и когда же там, наконец, наведут порядок? Надоело это долгоиграющее действо!», «Кроме Московского проспекта и проспекта Гагарина, которые бесконечно делают вид, что вылизывают, есть масса дорог в Харькове, по которым ездить нельзя. Но они же не на виду...... Ну их 😡», «На фото выглядит, как начало 19 века... Только повозки с лошадью не хватает!», – пишут в комментариях.

Напомним, харьковским автовладельцам еще больше усложнят жизнь.

Как сообщала Politeka, в Харькове вложили миллионы в туалет.

Также Politeka писала, что с Московского проспекта исчезнет транспорт.