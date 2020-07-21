Радість від довгоочікуваного ремонту вулиці можуть геть зіпсувати дрібні нюанси і недоробки
Які саме, показав на прикладі одного з таких ремонтів харків'янин Артем Бойко, опублікувавши відеорозбір робіт у групі «Типове ХТЗ» у соціальній мережі Фейсбук.
На записі – вулиця в спальному районі Харкова, капітально відремонтована приблизно місяць тому. На перший погляд все чудово: новий асфальт, новий бордюр, чисто.
Однак це – лише перше враження.
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Автор відео показує, як ремонтники зробили забортовку. По іншу сторону бордюру залишилися купи землі та будівельного сміття, який ніхто навіть не подумав прибрати, а борти закрити.
«Велике питання до приймальників: як могли прийняти в такому стані дорогу і борти? Я більш ніж упевнений, що гроші вже були сплачені за ці роботи, і велике питання виникає щодо якості проведених робіт», – зазначає Бойко.
Другий момент, на який житель міста звернув увагу, – якість укладання бордюрів, особливо на повороті. Як видно на кадрах, між бордюрними каменями є щілини.
«Існує технологія підрізування бортів, якщо вони йдуть на вигині. До чого залишати такі щілини? Взимку сюди потрапить вода і лід, і це все розірве. Відповідно, дорожнє полотно прийде в непридатність. Для пристойності хоча б цементним розчином затерли. Ну що це за п**нографія?», – обурюється автор.
Він також звернув увагу на неякіснеу укладання асфальту навколо люків, яких на ділянці два, а також на те, що в деяких місцях асфальт не утрамбований, як слід, через що світить «порами».
«Дорожні роботи на три з мінусом», – підписав відео Бойко.
Нагадаємо, харківські комунальники прославилися після одного фото.
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