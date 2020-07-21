На момент інциденту в салоні було 15 пасажирів

Автобус «Богодухів-Харків», в якому перебували пасажири, загорівся на ходу

Про інцидент повідомили в соцмережах, передає Politeka.net, опублікувавши відповідне відео.

Займання сталося в Солоницівці. Першим увагу на те, що з транспортним засобом біда, звернув увагу водій автомобіля, який їхав за автобусом. Він почав сигналити, але ніхто не відреагував.

Люди зрозуміли, що щось негаразд, тільки після того, як дим повалив у салон, а пасажири почали кричати «ми горимо» та вискакувати з автобуса.

Транспортний засіб гасили кілька хвилин. Подальший рух він продовжувати не міг, і пасажирам довелося добиратися додому пішки або ж ловити попутні автомобілі.

За словами прес-секретаря Головного управління ДСНС в Харківській області Ігоря Лупандіна, все сталося близько 20:05 вечора напередодні. В автобусі на момент НП перебували 15 пасажирів.

Водій автобуса, відчувши запах гару, заглушив мотор, з якого валив дим. Попередня причина пожежі – технічна: пошкодження паливної системи.

Рятувальники до гасіння не залучалися, ніхто з людей не постраждав.

🔥🔥Автобус Богодухов - Харьков загорелся на ходу вместе с пассажирами!!!🧯 ЧП Произошло в Солоницевке. Чудом никто не пострадал! Со слов людей в автобусе, сзади ехала машина и сигналила, никто сразу не обратил внимание, затем дым пошёл в салон и люди начали орать во все горло, что «мы горим». 😱 Тушили автобус минут 5. Теперь, кто пешком, кто на попутках добираются домой... Gepostet von Брутальный Харьков am Montag, 20. Juli 2020

Раніше ми писали про те, що в Харкові трамвай протаранив пожежну машину, в результаті чого та перекинулася. Обійшлося без постраждалих.

Харків'яни писали в соцмережах, що ДТП сталася на Салтівському шосе біля зупинки «Самсонівська». Автомобіль рятувальників їхав з включеними світловими сигналами, однак, незважаючи на це, трамвай дорогою не поступився, в результаті чого машина пожежників перекинулася.

Нагадаємо, на Харківщині жінка заплатила життям за підпал трави.

Як повідомляла Politeka, у Харкові вогонь охопив стоянку, масово знищуючи авто.

Також Politeka писала, що на ринку "Барабашово" спалахнула масштабна пожежа.