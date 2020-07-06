Харьковчане не верят в случайное возгорание

За прошлые сутки в Новобаварском и Шевченковском районах Харькова огонь уничтожил и повредил восемь автомобилей

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на информацию ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Так, 5 июля в 1:45 ночи в дежурной части полиции раздался звонок. Звонивший рассказал, что по переулку Титаренковскому на парковке у супермаркета горят семь автомобилей: Volkswagen Polo, Hyundai Tucson, Renault Trafic, Kia Rio, Ssang Yong и две Honda Accord.

Выехав на место происшествия, правоохранители предварительно установили, что первой загорелась одна из Honda Accord, хозяином которой является 33-летний мужчина. Огонь полностью уничтожил транспортное средство и перекинулся на другие машины, частично их повредив.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Уже в 4:23 стало известно о еще одном пожаре. В Шевченковский район полиции поступило сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ-2103 между домами на улице Клочковской. Салон полностью уничтожен огнем.

Причины возгорания автомобилей устанавливаются.

Отметим, что в комментариях пользователи не особо верят в случайное возгорание транспортных средств.

«Судя по фото, это обратная сторона желания парковаться на зеленом газоне», «Должников, видать, воспитывают», «Или земелька под застройку кого-то заинтересовала?», – пишут они.

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