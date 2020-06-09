В Харькове отец оставил маленького ребенка в машине, забыв ключи, и попал в неприятности

Об инциденте, который случился на улице Грицевца, 9, сообщили в телеграмм-канале «ТипичнОЕ ХТЗ 🇺🇦 Харьков».

«Папаша оставил ребёнка в машине вместе с ключами внутри и отошёл по делам, когда вернулся назад, малышка закрылась в машине ну и просидела там около часа, пока приехали пожарныеи освободили ее, так сказать», – пишет автор публикации. Он уточнил, что спасатели разбили окно автомобиля, чтобы добраться до крохи.

К счастью, с ребенком все хорошо, однако девочка немного испугалась и перегрелась.

Спасатели напоминают, что в период, когда температура воздуха очень высокая, ни в коем случае нельзя оставлять в машине маленьких детей и животных, а также людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку перегрев в закрытом автомобиле может привести к очень плачевным последствиям.

Более того, жара "достает" даже в подземке.

file В метро Спортивная девушке стало плохо и она потеряла сознание. Сейчас уже пришла в себя, забрали в больничку. Gepostet von ХС • Харьков am Dienstag, 9. Juni 2020

Отметим, что, согласно прогнозу синоптиков, до конца недели в Харькове будет царить температура выше 30 градусов, а в субботу, 13 июня, столбики термометров покажут +36. В этот период не стоит выходить на улицу без головных уборов, а также следует удержаться от длительного нахождения под прямыми солнечными лучами, чтобы избежать солнечного удара.

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