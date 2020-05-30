Харьков оказался в плену ливней, и стихия обрушилась не только на улицы города, превратив их в реки, но и натворила беды в домах

Учитывая плачевное состояние крыш и подъездов во многих домах города, неудивительно, что первый же сильный дождь превращается для жильцов в настоящее испытание. О своих злоключениях люди рассказывают в соцсетях, публикуя последствия ливней.

Так на улице Луи Пастера, 318 из-за дырявой крыши вода течет прямо по проводке, и люди реально боятся замыкания и пожара, демонстрируя на видео масштабы проблемы.

❗️Зато у нас скверы и фонтаны новые! И дома в Испании «Здраствуйте! Опубликуйте пожалуйста, проблема по адресу: ул.Луи Пастера, д.318- течёт крыша последних этажей прямо по проводке!!!!» #нампишут Доверяем дальше🙏🏻 Gepostet von Брутальный Харьков am Samstag, 30. Mai 2020

А на улице Продольной, 1 в шестом подъезде из-за забитой сливной трубы в доме затопило все квартиры с девятого по первый этаж.

На улице Продольная, 1 （6 подъезд）из-за забитой сливной трубы в доме затопило все квартиры с 9 по 1 этаж. На полу стоит вода. Звонки на 1562 особо ничего не дали. Приехала днем аварийка, покрутились, сказали, что прочистили слив, но после того, как пошел доджь, вода вновь потекла. Коммунальщики сказали, что акт затопления приедут составлять только во вторник. До этого времени квартиры еще не раз затопит （по прогнозу - все эти дни будут дожди） #нампишут Gepostet von Брутальный Харьков am Samstag, 30. Mai 2020

Люди в панике звонили диспетчеру, но это не особо помогло.

«Приехала днем аварийка, покрутились, сказали, что прочистили слив, но после того, как пошел дождь, вода вновь потекла. Коммунальщики сказали, что акт затопления приедут составлять только во вторник. До этого времени квартиры еще не раз затопит (по прогнозу - все эти дни будут дожди)», – пишут под видео, на котором можно наблюдать, как потоки воды хлещут по ступенькам многоэтажки.

«Зато у них в миллионных домиках ничего не протекает. До нас нет дела. Нас не видно, а вот фонтаны и т.д видно. Ничего не делают, тарифы вверх», «Зато в доме деда мороза ничего не протекало! Для людей в Харькове, для их нормального комфортного проживания что делается? Для украшения города - да!», «Господи! Бедные люди. Ну вот что делают наши службы?», «Жесть. Как жить то эти дни в таких условиях...а потом капитальный ремонт ещё делать после такого» – не скрывают своих эмоции пользователи.

Напомним, улицы Харькова ушли под воду после мощного ливня.

Как сообщала Politeka, в Харькове водитель попал в ловушку коммунальщиков вместе с авто.

Также Politeka писала, что коммунальщики устроили погром в Харькове.