В результате мощного ливня, который накрыл Харьков утром в четверг, 28 мая, некоторые улицы буквально превратились в реки

Фотографии последствий разгула стихии опубликовали пользователи социальных сетей, передает Politeka.net.

Больше всего «досталось» улицам Биологической, Грековской и Харьковской, где вода местами достигала нескольких десятков сантиметров в высоту.

Судя по фото, немало досталось и автомобилям, которые буквально «плавали» в воде. А на одной из улиц местный житель устроил променад на надувной резиновой лодке.

«Какая Венеция, такие и гондольеры», – шутят в комментариях пользователи.

По прогнозам Харьковского регионального гидрометцентра, 28 мая погодные условия в городе и регионе будут непростыми: грозы ожидаются на протяжении всего дня, а кратковременные дожди по области отметятся значительными объемами. Местами возможен град, а порывы ветра будут до 15-20 градусов. При этом воздух прогреется до +24 градусов.

Ранее мы писали о том, что в Харькове из-за прорыва трубы улицу Киевскую залило горячей водой, по которой вынуждены были ездить водители. В комментариях один из читателей назвал увиденную картину «санитарным вывариванием авто».

Отметим, что самое масштабное затопление улицы кипятком наблюдалось в Харькове в апреле прошлого года.

Паблики в социальных сетях облетело фото автомобиля неподалеку станции метро «Киевская», на крыше которого сидят двое мужчин и ждут подмогу. Вокруг них пар, а под колесами кипяток.

Напомним, в Харькове водитель попал в ловушку коммунальщиков вместе с авто.

Как сообщала Politeka, Харьков уходит под воду.

Также Politeka писала, что коммунальщики устроили погром в Харькове.