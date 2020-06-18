В Харькове неравнодушный водитель спас маленького ребенка от очень печальной участи

Кадры героического поступка опубликовали в группе ХС • Харьков.

На записи видно, как на одной из улиц Харькова с достаточно интенсивным движением из-за руля припаркованного микроавтобуса внезапно выскакивает мужчина и опрометью несется вперед.

Уже через пару секунд становится понятны мотивы такой спешки: на дорогу выкатилась коляска, в которой был ребенок.

Мужчина бежит ей наперерез и затем убирает с проезжей части.

Отмечается, что все произошло на улице Гвардейцев-Широнинцев в районе «Океана».

file Еще один геройский поступок на дорогах Харькова 🦸‍♂️ ⠀ Мужчина в припаркованной машине увидел, как коляска с ребенком выкатилась в сторону проезжей части, выбежал из своего авто и остановил ее 👏 ⠀ 📍 ул. Гвардейцев-Широнинцев, район «Океана» Gepostet von ХС • Харьков am Donnerstag, 18. Juni 2020

«Дай бог ему здоровья, молодец», «Дай бог ему всего в этой жизни!!!! Человечище!!!!!!», «Лучший...Дай Бог всего ему», «Ангел», – пишут в комментариях.

Отметим, что за последние несколько дней это второй пример такого неравнодушия. Недавно на Клочковской во время движения водителю авто стало плохо, и машину понесло. Это заметил другой водитель, который бросился к машине и сумел его остановить, не допустив столкновения.

Не все герои носят плащи 🦸‍♂️ Сегодня на Клочковской водителю Жигулей стало плохо за рулем и он потерял сознание прямо во время движения. Водитель ехавшего рядом авто увидел эту ситуацию, вышел из своей машины, догнал Жигули и остановил. На место сразу вызвали скорую, с мужчиной все хорошо. Побольше бы таких водителей 👏 Gepostet von ХС • Харьков am Dienstag, 16. Juni 2020

Ранее мы рассказывали о том, что в Харькове отец оставил маленького ребенка в машине, забыв ключи, и попал в неприятности.

Об инциденте рассказали в соцсетях:

««Папаша оставил ребёнка в машине вместе с ключами внутри и отошёл по делам, когда вернулся назад, малышка закрылась в машине ну и просидела там около часа, пока приехали пожарные и освободили ее, так сказать», – пишет автор публикации. Он уточнил, что спасатели разбили окно автомобиля, чтобы добраться до крохи.

Напомним, на Харьковщине пропала юная красавица, полиция сбилась с ног.

Как сообщала Politeka, любитель "русского мира" получил крупную должность на заводе Малышева.

Также Politeka писала, что мощные ливни натворили беды в домах харьковчан.