В Харькове неравнодушный водитель спас маленького ребенка от очень печальной участи
Кадры героического поступка опубликовали в группе ХС • Харьков.
На записи видно, как на одной из улиц Харькова с достаточно интенсивным движением из-за руля припаркованного микроавтобуса внезапно выскакивает мужчина и опрометью несется вперед.
Уже через пару секунд становится понятны мотивы такой спешки: на дорогу выкатилась коляска, в которой был ребенок.
Мужчина бежит ей наперерез и затем убирает с проезжей части.
Отмечается, что все произошло на улице Гвардейцев-Широнинцев в районе «Океана».
«Дай бог ему здоровья, молодец», «Дай бог ему всего в этой жизни!!!! Человечище!!!!!!», «Лучший...Дай Бог всего ему», «Ангел», – пишут в комментариях.
Отметим, что за последние несколько дней это второй пример такого неравнодушия. Недавно на Клочковской во время движения водителю авто стало плохо, и машину понесло. Это заметил другой водитель, который бросился к машине и сумел его остановить, не допустив столкновения.
Ранее мы рассказывали о том, что в Харькове отец оставил маленького ребенка в машине, забыв ключи, и попал в неприятности.
Об инциденте рассказали в соцсетях:
««Папаша оставил ребёнка в машине вместе с ключами внутри и отошёл по делам, когда вернулся назад, малышка закрылась в машине ну и просидела там около часа, пока приехали пожарные и освободили ее, так сказать», – пишет автор публикации. Он уточнил, что спасатели разбили окно автомобиля, чтобы добраться до крохи.
Напомним, на Харьковщине пропала юная красавица, полиция сбилась с ног.
Как сообщала Politeka, любитель "русского мира" получил крупную должность на заводе Малышева.
Также Politeka писала, что мощные ливни натворили беды в домах харьковчан.