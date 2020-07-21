Автобус «Богодухов-Харьков», в котором находились пасажиры, загорелся на ходу
Об инциденте сообщили в соцсетях, передает Politeka.net, опубликовав и соответствующее видео.
Возгорание произошло в Солоницевке. Первым внимание на то, что с транспортным средством беда, обратил внимание водитель автомобиля, который ехал за автобусом. Он начал сигналить, но никто не отреагировал.
Люди поняли, что что-то неладно, только после того, как дым повалил в салон, а пассажиры начали кричать «мы горим» и выпрыгивать из автобуса.
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Транспортное средство тушили несколько минут. Дальнейшее движение он продолжать не мог, и пассажирам пришлось добираться домой либо пешком, либо же ловить попутные автомобили.
По словам пресс-секретаря Главного управления ГСЧС в Харьковской области Игоря Лупандина, все случилось около 20:05 вечера накануне. В автобусе на момент ЧП находились 15 пассажиров.
Водитель автобуса, почувствовав запах гари, заглушил мотор, из которого валил дым. Предварительная причина пожара – техническая: повреждение топливной системы.
Спасатели к тушению не привлекались, никто из людей не пострадал.
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