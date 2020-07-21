На момент инцидента в салоне было 15 пассажиров

Автобус «Богодухов-Харьков», в котором находились пасажиры, загорелся на ходу

Об инциденте сообщили в соцсетях, передает Politeka.net, опубликовав и соответствующее видео.

Возгорание произошло в Солоницевке. Первым внимание на то, что с транспортным средством беда, обратил внимание водитель автомобиля, который ехал за автобусом. Он начал сигналить, но никто не отреагировал.

Люди поняли, что что-то неладно, только после того, как дым повалил в салон, а пассажиры начали кричать «мы горим» и выпрыгивать из автобуса.

Транспортное средство тушили несколько минут. Дальнейшее движение он продолжать не мог, и пассажирам пришлось добираться домой либо пешком, либо же ловить попутные автомобили.

По словам пресс-секретаря Главного управления ГСЧС в Харьковской области Игоря Лупандина, все случилось около 20:05 вечера накануне. В автобусе на момент ЧП находились 15 пассажиров.

Водитель автобуса, почувствовав запах гари, заглушил мотор, из которого валил дым. Предварительная причина пожара – техническая: повреждение топливной системы.

Спасатели к тушению не привлекались, никто из людей не пострадал.

🔥🔥Автобус Богодухов - Харьков загорелся на ходу вместе с пассажирами!!!🧯 ЧП Произошло в Солоницевке. Чудом никто не пострадал! Со слов людей в автобусе, сзади ехала машина и сигналила, никто сразу не обратил внимание, затем дым пошёл в салон и люди начали орать во все горло, что «мы горим». 😱 Тушили автобус минут 5. Теперь, кто пешком, кто на попутках добираются домой... Gepostet von Брутальный Харьков am Montag, 20. Juli 2020

Ранее мы писали о том, что в Харькове трамвай протаранил пожарную машину, в результате чего та перевернулась. Обошлось без пострадавших.

Харьковчане писали в соцсетях, что ДТП произошло на Салтовском шоссе у остановки «Самсоновская». Автомобиль спасателей ехал со включенными световыми сигналами, однако, несмотря на это, трамвай дорогу не уступил, в результате чего машина пожарных перевернулась.

Напомним, на Харьковщине женщина заплатила жизнью за подпал травы.

Как сообщала Politeka, в Харькове огонь охватил стоянку, массово уничтожая авто.

Также Politeka писала, что на рынке "Барабашово" вспыхнул масштабный пожар.