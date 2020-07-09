Поджог сухой травы закончился трагедией на Харьковщине

Высокая температура воздуха и неконтролируемое сжигание сухой травы снова привели к тому, что пожарные едва ли не каждый день выезжают на открытые территории для борьбы с огнем, передает Politeka.net.

И если раньше поджигателей сухостоя поймать удавалось очень редко, то вчерашний пожар обернулся куда более печальными последствиями.

Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, около полудня 8 июля спасатели получили сообщение о пожаре в поселке Первая Ивановка Барвенковского района на ул. Мира-3, где на открытой территории горела сухая трава.

Они немедленно выехали по указанному адресу. На момент прибытия подразделения уже горело 250 «квадратов» площади. Огонь вплотную подобрался к человеческим домов и надворных построек.

Пожарные сразу же взялись за работу, и через полтора часа огонь был полностью потушен.

На месте пожара обнаружили тело 78-летней пенсионерки, которая незадолго до смерти возилась по хозяйству и решила сжечь сухую траву.

Трагедии способствовала не только беспечность женщины, но и сухая ветреная погода.

Когда соседи увидели столб огня, они прибежали на место возгорания и увидели, что старушка лежит у пожарища в полубессознательном состоянии. Скорее всего, ей стало плохо. Однако спасти жизнь ей не удалось.

Спасатели просят граждан не испытывать судьбу и ни в коем случае не поджигать сухостой, потому что в условиях повышенной пожарной опасности это чревато очень большими проблемами, и, как оказалось, является смертельно опасным для самих поджигателей.

Напомним, Харьков заволокло дымом, в городе переполох.

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