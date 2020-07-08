Последствия лесных пожаров, которые бушуют в Северодонецке на Луганщине, ощутили на себе и жители Харькова
В соцсетях люди поделились фотографиями и видео, на которых заметен смог над городом, передает Politeka.net.
В частности, сизая дымка и запах гари были ощутимы на Окружной, Салтовке, Алексеевке, на Горизонте, о чем пользователи писали в Фейсбуке.
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Правда, были и те, кто уверен, что причинв запаха и дыма на Харьковщине – не в луганских пожарах.
Как известно, в соседней области произошел масштабный пожар. Огонь охватил несколько сел, уничтожив более сотни жилых и дачных домов, уже погибли шесть человек, а немало местных жителей попали в больницы с ожогами.
Возгорание произошло 7 июля в лесничествах Новоайдарского района, но из-за сильного ветра и жары его площадь увеличилась. В Луганской облгосадминистрации не исключают версию поджога.
В тушении пожаров принимают участие спасатели из соседних областей. Так, из Харькова выехала колонна техники: 37 автоцистерн и 220 человек из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.
Ранее мы писали о том, что на Харьковщине тоже полыхают пожары. Так, в Барвенковском районе выгорело 23 гектара пшеницы. Правоохранители не исключают, что это мог быть поджог, поскольку огонь начал распространяться с середины поля.
Уже на следующий день еще 10 гектаров поля выгорело в Близнюковском районе.
Напомним, в Харькове огонь охватил стоянку, массово уничтожая авто.
Как сообщала Politeka, масштабный пожар охватил известную украинскую фабрику, город заволокло едким дымом.
Также Politeka писала, что на рынке "Барабашово" вспыхнул масштабный пожар.