Жители города считают, что дым пришел к ним из соседней области

Последствия лесных пожаров, которые бушуют в Северодонецке на Луганщине, ощутили на себе и жители Харькова

В соцсетях люди поделились фотографиями и видео, на которых заметен смог над городом, передает Politeka.net.

В частности, сизая дымка и запах гари были ощутимы на Окружной, Салтовке, Алексеевке, на Горизонте, о чем пользователи писали в Фейсбуке.

💨Тем временем по-тихоньку Харьков накрывает смогом, возможно это связано с пожарами в Северодонецке Gepostet von ХС • Харьков am Dienstag, 7. Juli 2020

Правда, были и те, кто уверен, что причинв запаха и дыма на Харьковщине – не в луганских пожарах.

Как известно, в соседней области произошел масштабный пожар. Огонь охватил несколько сел, уничтожив более сотни жилых и дачных домов, уже погибли шесть человек, а немало местных жителей попали в больницы с ожогами.

Возгорание произошло 7 июля в лесничествах Новоайдарского района, но из-за сильного ветра и жары его площадь увеличилась. В Луганской облгосадминистрации не исключают версию поджога.

В тушении пожаров принимают участие спасатели из соседних областей. Так, из Харькова выехала колонна техники: 37 автоцистерн и 220 человек из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

Колонна пожарных из Харькова направилась в сторону Северодонецка 🚒 Всего на место едут 37 автоцистерн и 220 человек из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей. Gepostet von ХС • Харьков am Dienstag, 7. Juli 2020

Ранее мы писали о том, что на Харьковщине тоже полыхают пожары. Так, в Барвенковском районе выгорело 23 гектара пшеницы. Правоохранители не исключают, что это мог быть поджог, поскольку огонь начал распространяться с середины поля.

Уже на следующий день еще 10 гектаров поля выгорело в Близнюковском районе.

Напомним, в Харькове огонь охватил стоянку, массово уничтожая авто.

Как сообщала Politeka, масштабный пожар охватил известную украинскую фабрику, город заволокло едким дымом.

Также Politeka писала, что на рынке "Барабашово" вспыхнул масштабный пожар.