Теперь пойманным на месте преступления поджигателям легким испугом отделаться не удастся

Харьковщина продолжает страдать из-за поджигателей сухостоя

Начлао новой недели отметилось масштабным пожаром в Циркунах, где загорелся лес. Фото и видео облетели сеть, передает Politeka.net.

По информации спасателей, ежесуточно они вынуждены выезжать на несколько десятков пожаров на открытых территориях, в результате которых страдают не только имущество граждан, но и гибнут животные и птицы.

В соцсетях граждане возмущаются и требуют наказать поджигателей, однако количество пожаров на спад не идет, и каждый день фиксируются новые случаи.

🔥 Снова сильный пожар на Окружной (выезд с Героев труда) Gepostet von ХС • Харьков am Montag, 13. April 2020

Тем временем в понедельник, 13 апреля, Верховная Рада поддержала законопроект №2339, предусматривающий ужесточение ответственности за сжигание сухой растительности в экосистемах Украины.

Законом предлагается увеличить размеры штрафов за загрязнение атмосферного воздуха (с 100-200 до 1800-3600 необлагаемых минимумов доходов граждан) и за уничтожение или повреждение объектов растительного мира (с 300-500 до 5400-9000 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Выжигание стерни, лугов, пастбищ, участков, растительности или ее остатков и опавшей листвы несет за собой штраф в 6,1 тыс. гривен, те же на действия территориях и объектах природно-заповедного фонда потянут на 12,2 тыс. гривен.

«Правильно, но мало!», «С*ка нарушение карантина 17к, за траву.6к. Пи**ц. До 300 тыс штраф. Тогда да. Или если нечем платить опись майна», «60 тисяч з конфискацией, и пусть су*и думают перед тем, как спичку бросать», «Маловато!!! Надо 50000 тыс, тогда точно палить не будут😾», «Без маски 17000, а за уничтожение природы всего 6 тыс», «При таком издевательстве над природой надо за граты на 15 лет. Пусть там развлекаются, сволочи», «Животные гибнут, природа гибнет, а штраф 6000! Ну и правители государства!», – возмущаются в комментариях.

Напомним, выяснилось, кто травит харьковчан дымом и уничтожает природу.

Как сообщала Politeka, масштабный пожар подобрался к Харькову вплотную, пугающие кадры.

Также Politeka писала, что по Харькову прокатилась волна автоподжогов.