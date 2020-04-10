Харьковщина продолжает гореть из-за поджогов сухой травы, а к ответственности до сих пор никого не привлекли

Однако на камеру попала банда малолетних злоумышленников, которые подожгли траву в Федорцах под Харьковом и убегают прочь от места преступления. Видео опубликовали в группе «Харьков 1654». Чтобы его посмотреть, доскролльте страницу до конца.

Как можно заметить на записи, в поджоге участвовали три человека. Увидев огонь, который поднимается на несколько метров, пожирая сухостой, они бросились наутек.

«Возмутительно! Но кто же их узнает? Совсем детворе заняться не чем. Родители не объяснили чадам, к чему такое приводит», «Родители бухают - дети творят что хотят», «Малолетние ублюдки! Выписать штраф на кругленькую сумму, может, тогда поймут!», – пишут в комментариях.

Федорцы. Вот эта детвора подпалила сухую траву. Из-за них гибнут животные и сгорают дома. Про пожарных вообще молчим, мужики с утра до вечера тушат траву. Если кто их узнал, напишите в директ Видео: ХС Gepostet von Харьков 1654 am Donnerstag, 9. April 2020

Вскоре появилась информация, что поджигателей вычислили.

Нам удалось вычислить малолеток, которые подожгли траву в Федорцах. Даём им время до утра признаться и принести извинения перед пожарными и местными жителями. В тушении принимали участие две части пожарных. 1,5 часа 12 тонн воды Спалено приблизительно 100 литров топлива (дизель) Видео: Типичное ХТЗ Gepostet von Харьков 1654 am Donnerstag, 9. April 2020

Тем временем спасатели продолжают множить статистику выездов на подобные вызовы. Только за вчера сотрудники ГУ ГСЧС в Харьковской области потушили 35 пожаров сухостоя на открытых пространствах Харьковщины. Общая площадь выжженной земли составила 15 гектар. Огнем также повреждены заброшенный частный дом и сеновал. К счастью, пострадавших нет.

Буквально накануне неизвестные подожгли траву вдоль окружной дороги под Харьковом. Дым затянул всю трассу, сделав видимость практически нулевой.

К чему привел бесконтрольное сжигание мусора или нарошный поджог травы в Кечиговском районе Харьковщины, показал на своей странице в Фейсбуке пользователь Руслан Скляр.

На записи видно полностью выжженный камыш на берегу водоема и сгоревшие гнезда птиц с кладкой. Огонь буквально зажарил яйца, на которых сидели утки.

Ось так жителі Кегичівського району піклуються про природу 😔😞😔 Gepostet von Руслан Скляр am Freitag, 27. März 2020

И тут же на видео мужчина демонстрирует, что природа даже в такой катастрофической ситуации берет свое. На месте сгоревшего гнезда утка отложила новые яйца.

Напомним, масштабный пожар разгорелся под Киевом, огонь перекинулся на лес.

Как сообщала Politeka, масштабный пожар подобрался к Харькову вплотную, пугающие кадры.

Также Politeka писала, что по Харькову прокатилась волна автоподжогов.