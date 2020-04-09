Несмотря на все предостережения спасателей и правоохранителей, поджоги сухой травы на Харьковщине не прекращаются

Только за прошлые сутки сотрудники Службы спасения совершили 86 выездов на тушение сухой травы, хвойной подстилки, листья, камыша и мусора, передает Politeka.net со ссылкой на информацию ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Огонь уничтожил около 46 гектаров природных экосистем, повредил шесть жилых домов и пять хозпостроек.

Причина всех ЧП – одна и та же. Люди жгут мусор и сухостой, причем некоторые делают это осознанно и специально.

Очередная такая выходка привела к тому, что в четверг, 9 апреля, полыхала сухая трава в районе Окружной дороги возле кладбища №17.

Белый густой дым затянул все вокруг, сделав видимость на дороге практически нулевой. Как это выглядело с кабины водителей, показали в группе «ХС Харьков», опубликовав соответствующее видео.

На Окружной (район 17-го кладбища) какие-то гондоны опять подожгли траву 🔥 Все в дыму, видимость на этом участке дороги практически нулевая. Gepostet von ХС • Харьков am Donnerstag, 9. April 2020

К чему приводит бесконтрольное сжигание мусора или нарошный поджог травы в Кечиговском районе Харьковщины, показал на своей странице в Фейсбуке пользователь Руслан Скляр.

На записи видно полностью выжженный камыш на берегу водоема и сгоревшие гнезда птиц с кладкой. Огонь буквально зажарил яйца, на которых сидели утки.

И тут же на видео мужчина демонстрирует, что природа даже в такой катастрофической ситуации берет свое. На месте сгоревшего гнезда утка отложила новые яйца.

Ось так жителі Кегичівського району піклуються про природу 😔😞😔 Gepostet von Руслан Скляр am Freitag, 27. März 2020

«Люди, не жгите траву», – просит мужчина в кадре, однако вряд ли его слышат те, кто, поджигая природу и уничтожая экосистемы, развлекается, наблюдая за результатами своей преступной деятельности и слушая крики животных и птиц, которые гибнут в огне.

Напомним, масштабный пожар разгорелся под Киевом, огонь перекинулся на лес.

Как сообщала Politeka, масштабный пожар подобрался к Харькову вплотную, пугающие кадры.

Также Politeka писала, что по Харькову прокатилась волна автоподжогов.