Загибель харківського фотографа Галини Карацюби обростає чутками і новими версіями

Дівчина загинула під час відкриття фотостудії Darkloft. За інформацією в соцмережах, всупереч заборонам залишати територію студії, вона проникла далеко за огороджену територію на заводі Шевченка і впала в шахту.

Щоб припинити подальші домисли, представники студії Darkloft прокоментували те, що трапилося, на своїй сторінці в соцмережі.

«Незадовго до кінця заходу фотограф Галина Карацюба пішла зі студії, перелізла через огорожу і самовільно пішла гуляти по території заводу. Ми співчуваємо родичам і друзям загиблої. На даний момент багато ЗМІ в особі телеграм-груп Харкова та Instagram-акаунтів поширюють багато неправдивої інформації, щоб хайпанути. У мережі ходить багато чуток, що це сталося на студії під час зйомки. Трагедія сталася НЕ в студії, а в сусідньому від студії крилі будівлі, в яке прохід був заборонений і закритий», – йдеться у повідомленні.

У коментарях користувач Лола Мірошниченко також додала трохи конкретики.

«Я живу в сусідньому дворі, де вона проживала, і там природно було багато людей. Так от: у шахту ліфта, в яку вона впала, до цього зняли двері і прикрили фанерою. Вона робила фото, як і всі роблять, відступають назад, і в той момент упала. Питається: навіщо зняли двері?!».

Без матері залишилася неповнолітня дочка, а родичі і друзі Галини досі не можуть повірити в те, що сталося.

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