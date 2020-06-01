Первый день лета начался в Харькове с трагедии: мать и ее ребенок выпали из окна многоэтажки в центре города

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на соцсети.

По информации, опубликованной в группе «Харьков 1654», беда случилась возле станции метро «Научная» по адресу улица Культуры, 22в.

В телеграмм-канале «ВЕХА» уточняется, что ребенку, девочке, нет еще и годика. Обе выпали с 19 этажа 24-этажной высотки. Женщине было 43 года, и, по словам очевидцев, в момент трагедии ее муж находился дома, а все произошло в шесть часов утра. Трупы увидел прохожий и вызвал полицию.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, а правоохранители пока не комментируют произошедшее.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, под публикациями – десятки комментариев.Пользователи отмечают, что дом, где произошла трагедия, – не из «простых»: там дорогие квартиры, а, значит, вряд ли дело в материальном аспекте:

Культуры 22В, 2 трупа, на месте работает следственно-оперативная группа. Мать и ребёнок выпали из окна Ребёнок девочка, нет ещё года. Упали с 19-го этажа Видео: ВЕХА Gepostet von Харьков 1654 am Sonntag, 31. Mai 2020

«Если с ребенком, значит, не случайно», «Ситуации бывают разные, сама не сама, мы не знаем. Лет 15 назад в нашем доме напротив муж выбросил из балкона свою жену, а следом выкинул младенца», «Не от хорошей жизни. Сколько людей живут, одна мама и трое детей и дети 5, 4, 3 годика. Получает 860 гривен детских. Пачка памперсов 300. Голодные сидят, и таких людей очень много. А если еще и больной ребёнок – это все! Дырявое у нас правительство», «На Культуры простые люди не живут, темное дело», «там квартирка не из бедных. Новострой. Не думаю что в этом доме покупают квартиру люди, которым нечего есть. Там что- то другое».

Напомним, на Харьковщине пропала юная красавица, полиция сбилась с ног.

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