30-летняя женщина и ее шестилетний сын пропали накануне

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По информации правоохранителей, в пятницу, 29 мая, в Московский отдел полиции поступило сообщение о том, что 28 мая Кристина Боднар, 1989 года рождения, вместе со своим шестилетним сыном ушли из дома, и на данный момент их местонахождение не известно.

Приметы женщины: на вид 30 лет, рост примерно 174 см, среднего телосложения, русые длинные волосы.

Была одета в кожаную короткую куртку, черные брюки, светлые кроссовки.

Приметы ребенка: на вид малчьчику шесть-семь лет, рост около 120 сантиметров, полного телосложения, русые волосы.

Был одет в темно синюю куртку с капюшоном, темно синие джинсы, белые кроссовки.

Если кому-то известна какая-либо информация о разыскиваемых, просьба сообщить ее в Московский отдел полиции или по телефонам: (057) 738-30-24, 102 или другим удобным способом.

Ранее мы сообщали о том, что сотрудники Лозовского ОП разыскивают 16-летнего Даниила Ерохина. Парень ушел из дома 27 мая и до настоящего времени о том, где он находится, ничего неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид 17-18 лет, рост 170-180 сантиметров, светло-русые волосы, спортивного телосложения.

Был одет в темные спортивные штаны, красно-черную кофту и черные кроссовки в сетку.

Всех, кому что-то известно о местонахождении парня, просят сообщить по телефонам 102, 0959441288, 0669340346 или другим удобным способом.

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Камера видеонаблюдения зафиксировала злоумышленника. Он высокий, крепкого телосложения.

Всех, кто может знать этого человека или был свидетелем ограбления, просят сообщить по телефону (063) 840 89 82.

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