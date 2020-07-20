Харьковчане высказали свое мнение по поводу украинского языка

О том, какой язык должен быть государственным в Украине, русский или украинский, у прохожих на улицах Харькова поинтересовались журналисты издания 057.ua.

Поводом к опросу стала инициатива нардепа от «Слуги народа» Максима Бужанского отменить переход русскоязычных школ с 1 сентября на украинский язык обучения, которую, как известно, Верховная Рада после двухдневных протестов не вынесла на голосование.

Как следует из видео, большинство харьковчан уверены в том, что в быту можно общаться на том языке, на котором удобно, а вот государственным в нашей стране должен быть только украинский.

«Украинский язык должен иметь единственный статус, не отдавая предпочтения другим языкам, потому что украинский язык является одним из наших народных достояний, который, по сути, будет способствовать развитию нашей культуры в целом», – считает Артем.

«Я в Украине говорю на русском, мне так удобней. Но я прекрасно знаю украинский, и с людьми, которым удобнее говорить по-украински, я разговариваю именно на украинском языке. Поэтому я считаю, что в Украине можно разговаривать на обоих языках, ведь от языка не зависит патриотизм, любовь к родине. То есть, свой язык нужно знать, но разговаривать можно на любом», – ответила девушка по имени Анна.

По мнению Руслана, каждый гражданин Украины должен знать украинский язык, и он же должен быть государственным, а разговаривать на улице каждый может на любом языке.

Напомним, харьковчане взбунтовались под окнами Кучера.

Как сообщала Politeka, профессор разложил по полочкам, как РФ испокон веков разрушает украинский язык.

Также Politeka писала, что украинец предложил действенный способ выучить родной язык.