Харьковчане вышли на защиту украинского язика под стены облгосадминистрации

В четверг, 16 июля, люди собрались под ХОГА на акцию «Руки геть від мови», передает Politeka.net со ссылкой на информацию организаторов в социальных сетях.

Граждане выступают против принятия законопроекта депутата от «Слуги народа» Максима Бужанского, который предлагает отменить переход учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 года, а также разрешить преподавание некоторых предметов на русском языке.

Среди более сотни участников акции были представители общественных организаций «Інфоцентр Євро Харків», «Мова. Харків», «Демократична Сокира» и другие. По мнению организаторов, «слуги народа» решили перенять традицию российского президента Владимира Путина «устраивать какую-то гадость к юбилейным датам» и сделать подарок Кремлю в 30-ю годовщину Декларации о государственном суверенитете Украины и первую годовщину силу закона о языке.

Протестанты уверены, что принятие скандального законопроекта приведет к постепенной русификации не только образования, но и потере украинским языком своих позиций в стране.

Во время акции участники исполнили гимн Украины. Многие из них были с флагами, а также в вышиванках. В руках люди держали плакаты с надписями «Мова – ДНК нації, досить з нас мутації», «Легализация оккупации?», «Ви що, ох….».

Люди подготовили обращение к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с требованием не рассматривать законопроект, представляющий угрозу украинскому языку.

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