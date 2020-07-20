Гибель харьковского фотографа Галины Карацюбы обростает слухами и новыми версиями

Девушка погибла во время открытия фотостудии Darkloft. По информации в соцсетях, вопреки запретам покидать территорию студии, она проникла далеко за ограждённую территорию на заводе Шевченко и упала в шахту.

Чтобы пресечь дальнейшие домыслы, представители студии Darkloft прокомментировали случившееся на своей странице в соцсети.

«Незадолго до конца мероприятия фотограф Галина Карацюба ушла со студии, перелезла через ограждения и самовольно пошла гулять по территории завода. Мы соболезнуем родственникам и друзьям погибшей. На данный момент многие СМИ в лице телеграмм-групп Харькова и Инстаграм-аккаунтов распространяют много ложной информации, чтобы хайпануть. В сети ходит много слухов, что это произошло на студии во время съемки. Трагедия произошла НЕ в студии, а в соседнем от студии крыле здания, в которое проход был запрещен и закрыт», – говорится в сообщении.

В комментариях пользователь Лола Мирошниченко также добавила немного конкретики.

«Я живу в соседнем дворе, где она проживала, и там естественно было много людей. Так вот: в шахту лифта, в которую она упала, до этого сняли двери и прикрыли фанерой. Она делала фото, как и все делают, отступают назад, и в тот момент упала. Спрашивается: зачем сняли двери?!».

Без матери осталась несовершеннолетняя дочка, а родственники и друзья Галины до сих пор не могут поверить в то, что произошло.

Напомним, харьковчане высказались, сколько государственных языков должно быть.

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