На Харьковщине нашли труп мужчины, который погиб при странных обстоятельствах

Как сообщает пресс-служба местной полиции, его тело, завернутое в ковер и полиэтиленовый пакет, обнаружила рано утром, 18 июля местная жительница, пишет Рoliteka.net.

Она рассказала, что у гаража по проспекту Маршала Рыбалко лежит большой пакет, из которого исходит неприятный запах.

Правоохранители обнаружили тело и сейчас расследуют обстоятельства смерти мужчины и устанавливают его личность.

В тоже время в Facebook-сообществе "Харьковские Будни" появилась информация что тело мужчины, которому было около 45 лет, пролежало так приблизительно 3 дня.

Ранее мы сообщали о том, что в мае в один день три харьковских старика выпали из окон многоэтажек, причем никто из них не выжил.

Так, труп 68-летнего мужчины обнаружили утром на козырьке подъезда на ул. Дружбы Народов, 233.

На улице Александра Зубарева возле подъезда многоэтажки очевидцы в девять часов утра обнаружили труп 92-летнего старика. Полиция установила, что он выпал из окна квартиры на 16 этаже.

По словам правоохранителей, на телах обоих погибших отсутствуют следы насильственной смерти.

Еще одна трагедия произошла на улице Амосова,25. Там 94-летняя женщина упала с балкона многоэтажки, приземлившись на крышу аптеки. От полученных травм пенсионерка умерла мгновенно.

Напомним, доведенная до отчаяния харьковчанка забрала две жизни, детали ЧП.

Как сообщала, в Харькове мать с маленьким ребенком выпали с 19 этажа.

Также Politeka писала, что в Харькове женщина без одежды напугала горожан.