Покойная в последнее время испытывала финансовые проблемы

В Харькове 37-летняя женщина задушила своего 10-летнего сына и покончила с собой

Трагедия разыгралась в Новобаварском районе города, передает Politeka.net со ссылкой на информацию ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сообщение о происшествии в доме по переулку Тбилисскому поступила в правоохранителям 13 июля около 21:15.

По указанному адресу немедленно выехали руководители и следственно-оперативная группа районной полиции, передвижная криминалистическая лаборатория, а также сотрудники местной прокуратуры.

Осмотрев место происшествия, предварительно следователи установили, что сначала женщина задушила ребенка, а затем порезала себе вены и умерла от потери крови. Она оставила предсмертную записку, однако правоохранители не разглашают ее содержание.

Соседи рассказали, что погибшая была адекватной, не злоупотребляла спиртным. Женщина часто просила деньги в долг, но всегда их возвращала.

Полицейские выяснили, что последние полгода харьковчанка испытывала финансовые проблемы, брала кредиты, но не могла их вернуть, из-за чего находилась в депрессии. К административной и уголовной ответственности она ранее не привлекалась.

Информация зарегистрирована в Едином учета Новобаварского отдела полиции. Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

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По словам очевидцев, в момент трагедии ее муж находился дома, а все произошло в шесть часов утра. Трупы увидел прохожий и вызвал полицию.

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