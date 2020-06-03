В Харькове уже третьи сутки разыскивают 28-летнего Алексея Гордиенко

Житель поселка Купянск-Узловой 31 мая в шесть часов вечера прислал прощальное смс на телефон жены и с тех пор бесследно исчез, передает «Город Х».

К поискам подключились волонтеры группы «Милена», которые выяснили некоторые подробности того воскресного дня. По их словами, жена Алексея с детьми на время карантина уехала к матери в село Гусинка, которое находится в 30 км от Купянска-Узлового. Мужчина работал в поселке и часто ездил к родственникам в деревню.

Как рассказал дядя пропавшего Алексей Клочков, в воскресенье в час дня он поговорил с женой, уточнил спаисок покупок в магазине и собирался выехать в Гусинку. Однако вечером прислал женщине прощальное сообщение.

«Надеюсь, вам всем без меня будет лучше в этом мире. Не ищите, возможно, когда-то меня найдут», – написал он, после чего связь с ним оборвалась. Родственники звонили на его номер всю ночь, пока аппарат не отключился. Однако в четыре часа утра 1 июня он заработал снова.

Дядя пропавшего пояснил, что телефон нашли под подушкой дома у Алексея.

Тем временем волонтеры прочесывают местность в поисках мужчины. Особое внимание они обращают на лес и места, которыми могли воспользоваться для самоубийства. До сих пор его не нашли.

Волонтер поисковой группы Анатолий Шкандыба рассказал, что поиски усложняет то, что не хватает волонтеров-добровольцев, а также то, что местные жители не перестают бегать к гадалкам и верить им на слово, что также не способствует эффективным поискам.

Также поисковикам не хватает лодки, квадрокоптера и кинологов с собаками, однако они не намерены прекращать поиски.

Приметы Алексея Гордиенко: рост около 165 см, худощавый

Был одет в серую шапку, серую ветровку, черные спортивные штаны и темно-синий свитер с узором. При себе у мужчины была барсетка с паспортом и банковской картой, на которой могла храниться небольшая сумма.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении молодого мужчины, просят сообщить по телефонам 099-034-26-60, 068-777-0-112 или 102.

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