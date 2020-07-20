В Харькове фотограф упала в шахту на заводе Шевченко и разбилась насмерть
О трагедии сообщает телеграмм-канал «ТРУХА».
«Во время открытия фотостудии Darkloft погибла фотограф! Вопреки запретам покидать территорию студии, девушка проникла далеко за ограждённую территорию на заводе Шевченко и упала в шахту. Без мамы осталась несовершеннолетняя дочь», – говорится в приведенной информации.
Как удалось узнать изданию NewsRoom, погибшую звали Галина Карацюба.
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«Ты останешься в сердцах, в работах, в фото, в негативах», «Светлая память...😔», «Светлая память светлому человеку», «Галяяяяя, как так.... Светлая память....», «Покойтесь с миром», «Очень жаль девочку... Царствие небесное... 😥😥😥», «🙏 Удачи тебе на небе. ангелочек», – пишут на странице девушки в Инстаграм.
Ранее мы писали о том, что после неудачной попытки сделать эффектное селфи в Петербурге 42-летний блогер из Сергиева Посада попал в реанимацию.
В поисках удачного ракурса мужчина забрался на трубу заброшенной шестиэтажной котельной и в результате неосторожного движения рухнул вниз с большой высоты.
Как стало известно, скорую вызвали прохожие, обнаружившие на земле едва живого мужчину. В тяжелом состоянии его доставили в реанимацию. У пострадавшего диагностировали открытый перелом правого бедра.
Мы также писали, что что 40-летний мужчина разбился насмерть, упав с недостроя в Харькове. Трагедия произошла на улице Клочковской, 117. В результате падения тело мужчины разорвало пополам. Его обнаружили рабочие.
Напомним, прострелила голову во время селфи: нелепая трагедия ошеломила сеть.
Как сообщала Politeka, в Харькове ребенок на глазах у матери попал в дикую ситуацию.
Также Politeka писала о том, что скандальная красотка поделилась селфи с Кернесом.