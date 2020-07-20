Знакомые Галины не могут поверить в то, что случилось

В Харькове фотограф упала в шахту на заводе Шевченко и разбилась насмерть

О трагедии сообщает телеграмм-канал «ТРУХА».

«Во время открытия фотостудии Darkloft погибла фотограф! Вопреки запретам покидать территорию студии, девушка проникла далеко за ограждённую территорию на заводе Шевченко и упала в шахту. Без мамы осталась несовершеннолетняя дочь», – говорится в приведенной информации.

Как удалось узнать изданию NewsRoom, погибшую звали Галина Карацюба.

«Ты останешься в сердцах, в работах, в фото, в негативах», «Светлая память...😔», «Светлая память светлому человеку», «Галяяяяя, как так.... Светлая память....», «Покойтесь с миром», «Очень жаль девочку... Царствие небесное... 😥😥😥», «🙏 Удачи тебе на небе. ангелочек», – пишут на странице девушки в Инстаграм.

Ранее мы писали о том, что после неудачной попытки сделать эффектное селфи в Петербурге 42-летний блогер из Сергиева Посада попал в реанимацию.

В поисках удачного ракурса мужчина забрался на трубу заброшенной шестиэтажной котельной и в результате неосторожного движения рухнул вниз с большой высоты.

Как стало известно, скорую вызвали прохожие, обнаружившие на земле едва живого мужчину. В тяжелом состоянии его доставили в реанимацию. У пострадавшего диагностировали открытый перелом правого бедра.

Мы также писали, что что 40-летний мужчина разбился насмерть, упав с недостроя в Харькове. Трагедия произошла на улице Клочковской, 117. В результате падения тело мужчины разорвало пополам. Его обнаружили рабочие.

Напомним, прострелила голову во время селфи: нелепая трагедия ошеломила сеть.

Как сообщала Politeka, в Харькове ребенок на глазах у матери попал в дикую ситуацию.

Также Politeka писала о том, что скандальная красотка поделилась селфи с Кернесом.