Некоторым людям красота и искусство ни к чему

В начале июля на улицах Харькова появились необычные арт-объекты – разрисованные пианино

Известные художники и дизайнеры расписали инструменты, которые потом поставили на площади Конституции, в саду Шевченко, в сквере «Стрелка», в Саржином Яру, парке Горького, возле «Градусника» и так далее, передает Politeka.net.

Всего в городе 30 таких объектов. Любой желающий мог сесть и сыграть любимую мелодию, что люди и делали.

С 1 июля улицы Харькова украсились новыми арт-объектами — расписанными пианино, на которых может играть любой желающий. Полюбоваться инструментами, а также сыграть на них можно будет до конца августа. Наш Харьков Gepostet von Жить в Харькове am Donnerstag, 9. Juli 2020

Однако нашлись те, кому эти арт-пианино стали поперек горла.

Сначала в социальных сетях появились фотографии поломанного инструмента возле «градусника». Как видно на снимках, вандалы сорвали крышки, закрывающие струны, и бросили их рядом.

«Мы его восстановим косметически, но играть оно уже не будет - поломали внутри. Разбили в субботу. На полицию надежды нет, постараемся получить записи ближайших камер», – прокомментировала PR-директор фестиваля Kharkiv Music Fest Ирина Пелипко.

Буквально через сутки появился еще один снимок, на котором видно, что повреждены клавиши. Они пошли «волной».

«Эстафету из-под Градусника приняло пианино на 23 Августа. Какие-то полупокеры и там сломали инструмент», – говорится в подписи.

В свою очередь харьковчане разделились во мнениях. Если в случае с порчей инструмента на «градуснике» люди сошлись на том, что это работа вандалов, то по второму пианино больше ругают власти, которые оставили инструменты под открытым дождем, из-за чего те предсказуемо пришли в негодность.

«На источнике не трожьте. Стрелять будем на поражение и без предупреждения», «Там вздулось все внутри от дождя. И клавиши тоже разбухли, поэтому так выглядят и не нажимаются. Пианино не должно стоять ночами под проливным дождём на улице», «Власть самым идиотским образом выставила инструменты на улицу - это ожидаемый результат после буквально первого же дождя. Если вы музыкант - вы поймёте все варварство колясочника», «Не созрели еще для этого. Для начала надо научиться пользоваться мусоркой и под ноги не плевать....», «Да ладно вам, устроили истерику. Порезвились недодети.😡😡😡😡😡», «Ну чего тут удивляться, если в подъезде где сам живёт, тут же писяет, зайдет в лифт- плюнет. Смотришь на это все ублюдство, и хочется бежать далеко, далеко, далеко», – пишут в комментариях жители города.

Напомним, вандалы-подростки устроили погром в харьковском сквере.

Как сообщала Politeka, малолетние вандалы устроили масштабный погром на погосте под Харьковом.

Также Politeka писала, что в Харькове компания вандалов устроила погром.