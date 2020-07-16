В Харькове полиция устанавливает причины ДТП с участием трамвая

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на Depo.Харків.

По информации пресс-службы патрульной полиции Харьковской области, в результате столкновения трамвая и автомобиля ГСЧС пострадавших нет.

О причинах, спровоцировавших столкновение, не сообщается. Более подробную информацию в полиции обещают предоставить в ближайшее время.

Харьковчане пишут в соцсетях пишут, что ДТП произошло на Салтовском шоссе у остановки "Самсоновская". Автомобиль спасателей ехал со включенными световыми сигналами, однако, несмотря на это, трамвай дорогу не уступил, в результате чего машина пожарных перевернулась.

Ранее Politeka писала, что ливень, накрывший Харьков, превратил улицы города в реки и озера. Харьковчане не устают публиковать фото и видео последствий ливня, который, кстати, продолжился и утром.

Стихия не пожалела не только спальные районы города: в водное полотно превратились и центральные улицы Харькова с недавно отремонтированными дорогами и тротуарами.

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