В Харькове полиция устанавливает причины ДТП с участием трамвая
Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на Depo.Харків.
По информации пресс-службы патрульной полиции Харьковской области, в результате столкновения трамвая и автомобиля ГСЧС пострадавших нет.
О причинах, спровоцировавших столкновение, не сообщается. Более подробную информацию в полиции обещают предоставить в ближайшее время.
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Харьковчане пишут в соцсетях пишут, что ДТП произошло на Салтовском шоссе у остановки "Самсоновская". Автомобиль спасателей ехал со включенными световыми сигналами, однако, несмотря на это, трамвай дорогу не уступил, в результате чего машина пожарных перевернулась.
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