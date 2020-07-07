Плачевное состояние многих харьковских маршруток – ни для кого не секрет, но бывают моменты, когда жителей города еще модно чем-то удивить

Так, в группе «Харьковские Будни» появилась фотография автобуса, у которого задняя пара колес подозрительно «уехала в сторону».

«Это вам не шутки, а харьковские маршрутки... Задняя пара колес решила, что им надо в другую сторону», – подписал снимок автор. Правда, не уточняется, пассажирам какого маршрута досталось такое «счастье».

Комментарии под фотографией соответствуют ситуации.

«Харьковские маршрутки – просто ужас и отстой, противно ездить в них. Вечно грязные пыльные. То коврами обвешаются водители, то досками какими-то, то тормоза скрипят так, что до мозга пробирает. Водители хамят зачастую, про пенсионеров вообще молчу, они их за людей не считают», «А кому до них есть дело!? Утробные и грязные! Антисанитария полнейшая!», «Едет, но не движется», «Зато посадили водяные лилии в горшки», – иронизируют пользователи.

Отметим, что в Харьковском лабораторном центре общественный транспорт назвали главным источником распространения китайского вируса. По словам сотрудников учреждения, очень часто люди игнорируют карантин и садятся в салон без защитной маски.

Кабинет министров обязал перевозчиков контролировать то, как пассажиры придерживаются предписаний, однако, как показывает практика, далеко не все обращают на это нарушение внимание.

Ранее мы писали, что Геннадий Кернес похвастаться тем, что в городе начнут производить собственные трамваи.

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