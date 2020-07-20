Кожен рятується від спеки, як може

У Харкові діти знайшли для себе нову розвагу

Фонтан біля Південного вокзалу облюбували неповнолітні жителі міста і влаштували там купання.

Фотографії «дозвілля» опублікували в групі «ХС Харків» у соціальній мережі Фейсбук, передає Politeka.net.

Як видно на кадрах, хлопці не звертають уваги на людей навколо і щосили пірнають в чашу фонтану.

Школота слегка перегрелась на солнце и решила окунуться в фонтан на ЮЖД ⛲️ Интересно, они знают, что там бомжи ноги моют? 🤔 Gepostet von ХС • Харьков am Sonntag, 19. Juli 2020

«Школота злегка перегрілася на сонці і вирішила зануритися в фонтан на Південній залізниці ⛲️ Цікаво, вони знають, що там бомжі ноги миють? 🤔», – іронізує у підписі до відео автор.

У коментарях користувачі не стали поспішати засуджувати дітей:

«У моєму дитинстві у Сєвєродонецьку було два великих басейни з фонтанами, де діти влітку купалися. Це була просто насолода в 40-градусну донбаську спеку», «А в морі типу мінералка)))».

Раніше ми розповідали про те, що у мерії Харкова показали, яким буде фонтан у сквері на площі Свободи, котрий обіцяє стати одним з найбільших в Україні. Він зроблений в Італії спеціально для міста.

Фонтан складатиметься з семи конструктивно-технологічних кілець, в каналах яких встановлять розподільні сопла і світлодіодні лампи. Форма фонтану буде круглою, розмір чаші зовні — 18,5 м, площа поверхні водного дзеркала" — 274 кв. м, висота струменів — від 2,2 до 5 5 м.

Діаметр конструкції становить 36 метрів. Монтажні роботи ведуться під контролем італійських фахівців.

За словами першого заступника міського голови Ігоря Терехова, висоту струменів нового фонтана можна буде коригувати залежно від погоди. Наприклад, у спеку натиск буде меншим, щоб діти могли безпечно бігати по території.

Нагадаємо, вандали-підлітки влаштували погром у харківському сквері.

Як повідомляла Politeka, харківські комунальники прославилися після одного фото.

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