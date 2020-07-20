Глава Харківської облдержадміністрації Кучер Олексій опинився в полі зору Національного агентствоа з питань запобігання корупції
Чиновника перевірить НАЗК, а підставою для цього є висока посада суб'єкта декларування, передає Politeka.net з посиланням на телеграм-канал відомства.
Серед інших підстав для перевірки вказані інформація про можливе порушення від громадян, медіа або юридичних осіб, невідповідність рівня життя чиновника даним у його декларації, виявлення невідповідностей за результатами логічного та арифметичного контролю, а також той момент, що подана чиновником декларація містить поля, в яких суб'єкт декларування обрав позначку «Член сім'ї не надав інформацію».
Щаслива Кравець з "Квартал 95" показала підрослих двійнят: "Так схожі на..."
Перекроєна Пугачова показала, як виглядає у реальному житті без макіяжу: «Фільм жахів»
Стрибок долара, перекидання військ РФ на кордон з Україною і гулянка "Слуг народу" — головне за ніч
"Можна отримати фінансову допомогу": кому чекати грошей з 15 липня після рішення Кабміну
Як відомо, Олексій Кучер подав декларацію за 2019 рік. Якщо раніше в документах голова ХОДА вказував три квартири у Харкові, однією з яких володіє разом з дружиною. то у минулому році посадовець також отримав право користуватися ще однією квартирою – в 16-поверховому будинку на вулиці Ляпунова. Власником квартири вказаний Кирило Андрійович Шалімов. Згідно з даними з відкритих джерел, вартість квартир у цьому будинку на вторинному ринку варіюється від 115 до 250 тисяч доларів.
У сім'ї Кучера є житловий будинок в Люботині і три земельних ділянки, два з яких під Харковом, а один – у Миколаївській області. Також у чиновника є недобудований будинок в Люботині.
Серед іншого майна вказані автомобілі Lexus NX 200T, Audi Q5, Volkswagen Passat і ГАЗ-САЗ. Є у Кучера і 77 биткоинов вартістю 13 мільйонів у гривневому еквіваленті, проте у відкритих джерелах курс на шість мільйонів більший.
У 2019 році Кучер заробив 205 тисяч гривень. Це зарплата у Верховній Раді, допомога від партії «Слуга народу» і гроші від продажу рухомого майна. Що стосується заощаджень, то у чиновника і його дружини є 284 тисячі доларів і 49 тисяч гривень. Нещодавно голова ХОДА вніс у декларацію 867 тисяч гривень від продажу нерухомого майна.
Якщо вірити декларації, прибутку від адвокатської діяльності губернатор не отримував.
Нагадаємо, харків'яни збунтувалися через вихователя "русткого міра" з ХОДА.
Як повідомляла Politeka, Кучер вирішив загнати харків'ян по домівках з допомогою Нацгвардії.
Також Politeka писала, що у Харкові показали, як влада "подбала" про українців на карантині.