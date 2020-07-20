Глава Харківської облдержадміністрації Кучер Олексій опинився в полі зору Національного агентствоа з питань запобігання корупції

Чиновника перевірить НАЗК, а підставою для цього є висока посада суб'єкта декларування, передає Politeka.net з посиланням на телеграм-канал відомства.

Серед інших підстав для перевірки вказані інформація про можливе порушення від громадян, медіа або юридичних осіб, невідповідність рівня життя чиновника даним у його декларації, виявлення невідповідностей за результатами логічного та арифметичного контролю, а також той момент, що подана чиновником декларація містить поля, в яких суб'єкт декларування обрав позначку «Член сім'ї не надав інформацію».

Як відомо, Олексій Кучер подав декларацію за 2019 рік. Якщо раніше в документах голова ХОДА вказував три квартири у Харкові, однією з яких володіє разом з дружиною. то у минулому році посадовець також отримав право користуватися ще однією квартирою – в 16-поверховому будинку на вулиці Ляпунова. Власником квартири вказаний Кирило Андрійович Шалімов. Згідно з даними з відкритих джерел, вартість квартир у цьому будинку на вторинному ринку варіюється від 115 до 250 тисяч доларів.

У сім'ї Кучера є житловий будинок в Люботині і три земельних ділянки, два з яких під Харковом, а один – у Миколаївській області. Також у чиновника є недобудований будинок в Люботині.

Серед іншого майна вказані автомобілі Lexus NX 200T, Audi Q5, Volkswagen Passat і ГАЗ-САЗ. Є у Кучера і 77 биткоинов вартістю 13 мільйонів у гривневому еквіваленті, проте у відкритих джерелах курс на шість мільйонів більший.

У 2019 році Кучер заробив 205 тисяч гривень. Це зарплата у Верховній Раді, допомога від партії «Слуга народу» і гроші від продажу рухомого майна. Що стосується заощаджень, то у чиновника і його дружини є 284 тисячі доларів і 49 тисяч гривень. Нещодавно голова ХОДА вніс у декларацію 867 тисяч гривень від продажу нерухомого майна.

Якщо вірити декларації, прибутку від адвокатської діяльності губернатор не отримував.

Нагадаємо, харків'яни збунтувалися через вихователя "русткого міра" з ХОДА.

Як повідомляла Politeka, Кучер вирішив загнати харків'ян по домівках з допомогою Нацгвардії.

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