Назначение руководителем координационный совет по национально-патриотическому воспитанию ХОГА Евгения Грицкова вызвало негодование у харьковских патриотов

Чтобы выразить свое несогласие с кадровой политикой главы Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера, под стенами админздания собрались около ста человек, передает NewsRoom.

Это были представители «Национального корпуса», «Национальных дружин» и «Демократисної cокири». Ранее против этого назначении выступали ветераны АТО и активисты.

Ярое сопротивление патриотов новая должность Грицкова вызвала не зря. За национально-патриотическое воспитание на Харьковщине поставили отвечать экс-соратника скандального политика Михаила Добкина.

В свое время Грицкова видели в компании этого политика с красным флагом. Более того, он засветился в видео Добкина, снятом 8 мая на фоне немецкого Бундестага в 2018 году. Тогда экс-нардеп вместе с единомышленниками отправился в Берлин. В сети он опубликовал снимок, на котором позирует с георгиевской лентой на пиджаке, запрещенной в Украине, а также у подножия памятника Воину-освободителю со знаменем Победы.

По словам главы местного «Нацкорпуса» Константина Немичева, это назначение неправильное, поскольку дети – наше будущее, а воспитывать их нужно так, чтобы не повторились события 2014 года.

«Наше основное требование - чтобы этого человека сняли с должности, связанной с патриотическим воспитанием, и назначили на его место другого. Мы очень рады, что множество людей собрались на одиночные протесты в такое время. Все в масках и все готовы к борьбе с этой нечистью», – цитирует издание Немичева.

После митинга участники оставили под стенами ХОГА баннер: «Против ватных назначений», а на ступеньках – фотографии 2014 года. Они также передали губернатору письмо и требовали, чтобы он появился перед протестующими. Однако чиновник так и не вышел к людям.

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