Любовь к родине и патриотизм детям на Харьковщине будет прививать Евгений Грицков, ранее замеченный в компании украинофобов

Главой координационного совета по вопросам национально-патриотического воспитания этого человека назначил глава ХОГА Алексей, передает Depo. Харьков. Соответствующее распоряжение уже появилось на сайте облгосадминистрации.

В персональный состав координационного совета по вопросам национально-патриотического воспитания при Харьковской ОГА вошли семь новых членов, среди которых зам Кучера Грицков, а вывел 11.

По информации издания, в свое время Грицкова видели в компании с бывшим губернатором Харьковщины и экс-нардепом Михаилом Добкиным с красным флагом. Более того, он засветился в видео Добкина, снятом 8 мая на фоне немецкого Бундестага в 2018 году. Тогда политик вместе с единомышленниками отправился в Берлин. В сети он опубликовал снимок, на котором позирует с георгиевской лентой на пиджаке, запрещенной в Украине, а также у подножия памятника Воину-освободителю со знаменем Победы.

В мае 2015 года Грицков баллотировался в Харьковский облсовет от «Оппозиционного блока», однако так и смог получить мандат.

Ранее мы рассказывали, что конкурс на пост руководителя управления культуры и туризма Харьковской ОГА выиграла Людмила Терещенко. До 2017 года она (в девичестве Пинегина) возглавляла Харьковский областной центр молодежи.

В период Революции Достоинства и «русской весны» Терещенко отметилась скандальными постами в социальных сетях, выступив на поддержку президента страны-агрессора Владимира Путина.

Так, во «Вконтакте» Терщенко репостила публикации из пророссийских групп, в которых хвалили главу РФ за аннексию Крыма и за то, что он «поимел США и ЕС».

Напомним, Россия стянула на границу с Украиной рекордное количество военной техники

Как сообщала Politeka, любителю Путина сорвали гастроли в Украине.

Также Politeka писала, что россиянам начали "выдавать" паспорта Украины.