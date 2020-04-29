Любовь к родине и патриотизм детям на Харьковщине будет прививать Евгений Грицков, ранее замеченный в компании украинофобов
Главой координационного совета по вопросам национально-патриотического воспитания этого человека назначил глава ХОГА Алексей, передает Depo. Харьков. Соответствующее распоряжение уже появилось на сайте облгосадминистрации.
В персональный состав координационного совета по вопросам национально-патриотического воспитания при Харьковской ОГА вошли семь новых членов, среди которых зам Кучера Грицков, а вывел 11.
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По информации издания, в свое время Грицкова видели в компании с бывшим губернатором Харьковщины и экс-нардепом Михаилом Добкиным с красным флагом. Более того, он засветился в видео Добкина, снятом 8 мая на фоне немецкого Бундестага в 2018 году. Тогда политик вместе с единомышленниками отправился в Берлин. В сети он опубликовал снимок, на котором позирует с георгиевской лентой на пиджаке, запрещенной в Украине, а также у подножия памятника Воину-освободителю со знаменем Победы.
В мае 2015 года Грицков баллотировался в Харьковский облсовет от «Оппозиционного блока», однако так и смог получить мандат.
Ранее мы рассказывали, что конкурс на пост руководителя управления культуры и туризма Харьковской ОГА выиграла Людмила Терещенко. До 2017 года она (в девичестве Пинегина) возглавляла Харьковский областной центр молодежи.
В период Революции Достоинства и «русской весны» Терещенко отметилась скандальными постами в социальных сетях, выступив на поддержку президента страны-агрессора Владимира Путина.
Так, во «Вконтакте» Терщенко репостила публикации из пророссийских групп, в которых хвалили главу РФ за аннексию Крыма и за то, что он «поимел США и ЕС».
Напомним, Россия стянула на границу с Украиной рекордное количество военной техники
Как сообщала Politeka, любителю Путина сорвали гастроли в Украине.
Также Politeka писала, что россиянам начали "выдавать" паспорта Украины.