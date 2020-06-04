Четвертая квартира, которую «засветил» в декларации глава ХОГА Алексей Кучер, является собственностью персоны из базы «Миротворца»

О том, что жилье, право на бесплатное пользование которой имеет топ-чиновник региона, принадлежит стороннику псевдореспублик, сообщает издание NewsRoom.

Квартира площадью 95 «квадратов» находится в элитной новостройке по ул. Ляпунова, 16 и принадлежит, по документам, 21-летнему уроженцу оккупированного Стаханова (после декоммунизации Кадиевка) Кириллу Андреевичу Шалимову.

В базе «Миротворца» этот товарищ фигурирует как человек, которому «в Малороссии хорошо».

На своей странице в Фейсбуке главред NewsRoom Павел Федосенко рассказал, сколько времени ушло на то, чтобы убедиться в том, что Шалимов, в квартире которого живет Кучер, и Шалимов «любитель Новороссии» – один и тот же человек.

«Я потратил на проверку этой информации неделю и за***л все свои источники. Но результат тот же: глава ХОГА живет в квартире, которая принадлежит 21-летнему ватнику из оккупированного Стаханова», – отметил он.

Редакция издания готова выслушать другую сторону, то есть объяснения Кучера по поводу скандальной квартиры.

Как известно, ранее в документах глава ХОГА указывал три квартиры в Харькове, одной из которых владеет совместно с супругой. Однако в прошлом году Кучер также получил право пользоваться еще одной квартирой – в 16-этажном доме на улице Ляпунова. Согласно данным из открытых источников, стоимость квартир в этом здании на вторичном рынке варьируется от 115 до 250 тысяч долларов.

У семьи Кучера также имеется жилой дом в Люботине и три земельных участка, два из которых под Харьковом, а один – в Николаевской области. Кроме того, чиновник владеет недостроенным зданием в Люботине.

Напомним, в Харькове устроили торговлю постами главы ХОГА и местом нардепа.

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