В Харькове задержали дельцов, которые торговали топ-должностями

В частности пост главы Харьковской облгосадминистрации можно было купить «всего» за миллион долларов. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По информации сотрудников Службы, организаторами «бизнеса» оказались одессит и киевлянин. Своим клиентам дельцы обещали поспособствовать их назначению на руководящие посты в госорганах и структурах МВД.

Во время беседы они представлялись чиновниками действующей власти и ссылались на близкие знакомства с первыми лицами Верховной Рады, парламентских фракций и министрами.

В ходе расследования уголовного производства сотрудники СБУ установили, что преступники готовились получить миллион американских долларов за якобы решение вопроса о назначении кандидата на должность руководителя ХОГА. Еще 100 тысяч они собирались получить за «назначение» главного налоговика Харьковщины.

Ранее злоумышленники получили от жительницы Харькова 60 тысяч долларов за «помощь» в получении мандата народного депутата на довыборах в пардламент.

Попались продавцы должностей в одном из харьковских ресторанов, когда получали задаток в 150 тысяч долларов за назначение «губернатора» и главного налоговика: 100 тысяч за первого и 50 тысяч – за второго.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах), и избрании в отношении них меры пресечения.

«Что мелочиться?», «А до этого – ну совсем не торговали! :)», «Ранее в Киев возили бабули. А сейчас - сервис, сами ездят! :)))», «Интересно, кто торговал? Есть спрос, будет и предложение», – пишут в комментариях.

Ранее мы писали, что семья директора департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета Владимира Чумакова обзавелась недвижимостью в солнечной Испании.

О том, что жена и дочь чиновника купили дом площадью 303 квадратных метра за 16 миллионов 390 тысяч гривен и земельный участок в 27 соток, Чумаков указал в декларации за 2019 год.

Помимо элитной недвижимости в Испании, супруга директора департамента строительства и дорожного хозяйства владеет квартирой и 25 сотками земли в Харькове, а также домом в Харьковском районе.

Мы также писали о том, что гуьбернатор подал электронную декларацию, в которой, кроме трех квартир и четвертой на правах пользования, дома и участков, а также транспортных средств указаны 77 биткоинов на сумму 13 млн. грн.

Напомним, глава ХОГА Кучер показал свою декларацию.

Как сообщала Politeka, Кучер решил загнать харьковчан по домам с помощью Нацгвардии.

Также Politeka писала, что в Харькове показали, как власть "позаботилась" об украинцах на карантине.