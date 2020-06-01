Руководитель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер показал свою электронную декларацию за 2019 год

В ней чиновник указал имущество, которым владеет, а также свой доход, передает NewsRoom.

Ранее в документах глава ХОГА указывал три квартиры в Харькове, одной из которых владеет совместно с супругой. Однако в прошлом году Кучер также получил право пользоваться еще одной квартирой – в 16-этажном доме на улице Ляпунова. Владельцем квартиры указан Кирилл Андреевич Шалимов. Согласно данным из открытых источников, стоимость квартир в этом здании на вторичном рынке варьируется от 115 до 250 тысяч долларов.

У семьи Кучера есть жилой дом в Люботине и три земельных участка, два из которых под Харьковом, а один – в Николаевской области. Также у чиновника есть недостроенное здание в Люботине.

Среди другого имущества указаны автомобили Lexus NX 200T, Audi Q5, Volkswagen Passat и ГАЗ-САЗ.

Есть у Кучера и 77 биткоинов стоимостью 13 миллионов в гривневом эквиваленте, однако в открытых источниках курс на шесть миллионов больше.

В 2019 году Кучер заработал 205 тысяч гривен. Это зарплата в Верховной Раде, помощь от партии «Слуга народа» и деньги от продажи движимого имущества.

Если верить декларации, прибыли от адвокатской деятельности губернатор не получал.

Что касается сбережений, то у чиновника и его супруги есть 284 тысячи долларов и 49 тысяч гривен. Две недели назад Кучер также внес в декларацию 867 тысяч гривен от продажи недвижимого имущества.

Ранее мы писали о том, что депутат от «Слуги народа» Андрей Одарченко, согласно декларации, не имеет никакой недвижимости и продал элитное авто за 48 тысяч гривен.

Напомним, харьковчане взбунтовались из-за воспитателя "русского мира" из ХОГА.

Как сообщала Politeka, Кучер решил загнать харьковчан по домам с помощью Нацгвардии.

Также Politeka писала, что в Харькове показали, как власть "позаботилась" об украинцах на карантине.