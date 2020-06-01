Харьковский нардеп от «Слуги народа» Андрей Одарченко не имеет крыши над головой, как и его близкие

По крайней мере, такие данные следуют из его электронной декларации за 2019 год, передает «Depo.Харьков».

Если верить указанным в документе данным, ни депутат, ни кто-либо из членов его семьи не владеют и не снимают никакого жилья. Из ценного имущества Одарченко задекларировал только автомобиль Lexus ES 300H 2013 года выпуска.

За 2019 год нардеп задекларировал 122,2 тыс. грн зарплаты по основному месту работы в Харьковском государственном университете питания и торговли. В Верховной Раде депутат в качестве зарплаты указал 142,5 тыс. грн.

Доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав составил 9,5 тыс. грн. 16 сентября 2019 года депутат одолжил у матери 2,97 млн. грн. Партия «Слуга народа» выплатила Одарченко материальное благо в размере 22,3 тыс. грн, а сумма возмещения расходов на осуществление депутатской деятельности составила 111,6 тыс. грн.

Кроме того, 48 тыс. грн депутат заработал, продав автомобиль Lexus GS 300.

Также у Одарченко имеется долг по кредитной карте в размере 203,4 тыс. грн, а вот сбережений, если верить декларации, нет никаких.

Вместе с тем он, по данным открытых источников, является одним из учредителей обслуживающего кооператива «Гаражно-строительный кооператив « Горизонт Плюс»», однако в декларации это не указано.

До 2018 года Одарченко был конечным бенефициаром и владел корпоративными правами в 11 предприятиях - ООО «Градиент Инвест», ООО «Камерон Плюс», ООО «Микелон», ЧП «АМД-Харьков», ЧП «АНД-Харьков», ЧП «СРМ -Харьков «, ЧП «СРМ-Харьков-II», ООО «Дармера», ООО «Биконт», ООО «Форсайт Плюс», ООО «Коммерсона». В течение последнего года в перечень учредителей и бенефициаров этих предприятий вместо нардепа Одарченко вошел его отец.

У парламентария в Верховной Раде 10 помощников, из которых пятеро – на платной основе.

Напомним, брат харьковского мажора Одарченко, сбившего насмерть автоблогера, баллотируется от «Слуги народа».

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