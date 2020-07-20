У Харкові вирішили перешкодити будівництву дороги через ринок «Барабашово» і влаштували акцію протесту

Судячи з того, що активісти розбивають намети, акція обіцяє бути довгостроковою.

Про те, що відбувається на місці будівництва дороги, розповіло видання NewsRoom з посиланням на слова лідера «Всеукраїнської антикорупційної палати» Андрія Ільгова.

У понеділок, 20 липня, підрядник, який будує дорогу, почав роботи на ділянці між вулицею Моїсеєвською і метромостом, а їх вартість становить 96 мільйонів гривень. Завершити їх планують до кінця наступного року.

Проте вже незабаром тут з'явилися незадоволені підприємці, які виступають проти будівництва дороги через ринок. Спочатку зібралися близько 50 осіб, але їх кількість поступово зростає. Тепер на шляху руху техніки почали рости намети.

За словами Ільгова, у будівельників немає жодних документів, про що активісти дізналися разом з поліцією:

«Не були також проведені екологічні експертизи, а на момент укладення тендеру фірма-підрядник не мала необхідної ліцензії. З цього приводу ми будемо подавати в суд. Крім того, жителі прилеглих вулиць скаржаться, що їх буквально відрізали від усього, і до них не можуть проїхати швидка чи пожежні».

Харків'яни на акцію протесту відреагували в соцмережах по-своєму.

«Нехай ставлять намети, техніку хтось же повинен охороняти)», «торгаші з БАРАБАНА хапаються за останню соломинку», «це не торгаші з Барабана, які замість знесених павільйонів отримають нові і вже укладають договори на оренду землі безпосередньо з містом дешевше в 2 рази. ніж зі структурами Фельдмана», «Нічого собі Барабан розкинувся. Аж до Київської його адепти дісталися», «Дорозі БУТИ! Це не харків'яни», «Прибирайте відразу заради безпеки людей у наметах», «Ринок взагалі треба прибрати з міста», – пишуть люди під публікацією.

Раніше ми розповідали, що дорога, яка з'єднає Салтівку безпосередньо з центром Харкова , вже стала яблуком розбрату між керівництвом Харкьова і підприємцями, у яких місця на ринку «Барабашово». Для них місто пообіцяв новий ринок на проспекті Льва Ландау, 182.

Нагадаємо, Кернес похвалився, як катком "давить" свого головного ворога.

Як повідомляла Politeka, пряма дорога на Салтівку стане для харків'ян "золотою".

Також Politeka писала, що на ринку "Барабашово" спалахнула масштабна пожежа.