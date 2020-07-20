В Харькове решили помешать строительству дороги через рынок «Барабашово» и устроили акцию протеста

Судя по тому, что активисты разбивают палатки, акция обещает быть долгосрочной.

О том, что происходит на месте строительства дороги, рассказало издание NewsRoom со ссылкой на слова лидера «Всеукраинской антикоррупционной палаты» Андрея Ильгова.

В понедельник, 20 июля, подрядчик, который строит дорогу, начал работы на участке между улицей Моисеевской и метромостом, а их стоимость составляет 96 миллионов гривен. Закончить их планируют до конца следующего года.

Однако уже вскоре здесь появились недовольные предприниматели, которые выступают против строительства дороги через рынок. Сначала собрались около 50 человек, но их количество постепенно растет. Теперь на пути движения техники начали расти палатки.

По словам Ильгова, у строителей нет никаких документов, о чем активисты узнали вместе с полицией:

«Не были также проведены экологические экспертизы, а на момент заключения тендера фирма-подрядчик не имела необходимой лицензии. По этому поводу мы будем подавать в суд. Кроме того, жители близлежащих улиц жалуются, что их буквально отрезали от всего, и к ним не могут проехать скорая или пожарные».

Харьковчане на акцию протеста отреагировали в соцсетях по-своему.

«Пусть ставят палатки, технику кто то ж должен охранять)», «торгаши с БАРАБАНА хватаются за последнюю соломинку», «это не торгаши с Барабана, которые взамен снесённых павильонов получат новые и уже заключают договора на аренду земли напрямую с городом дешевле в 2 раза, чем со структурами Фельдмана», «Ничего себе Барабан раскинулся. Аж до Киевской его адепты добрались», «Дороге БЫТЬ! Это не харьковчане», «Убирайте сразу ради безопасности людей в палатках», «Рынок вообще надо убрать из города», – пишут люди под публикацией.

Ранее мы рассказывали, что дорога, которая соединит Салтовку с центром Харькова напрямую, уже стала яблоком раздора между руководством Харкьова и предпринимателями, у которых места на рынке «Барабашово». Для них город пообещал новый рынок на проспекте Льва Ландау, 182.

Напомним, Кернес похвастался, как катком "давит" своего главного врага.

Как сообщала Politeka, прямая дорога на Салтовку станет для харьковчан "золотой".

Также Politeka писала, что на рынке "Барабашово" вспыхнул масштабный пожар.