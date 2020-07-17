Заводчанам не видають зарплату з жовтня 2019 року

У Харкові робітники підшипникового заводу вийшли на мітинг з вимогою погасити заборгованності по зарплаті

Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення в соцмережах.

Так, під стінами Харківської обласної державної адміністрації зібралось близько 70 осіб, вимагаючи виплатити їм заборгованість по зарплаті. Учасники акції є робітниками місцевого підшипникового заводу (ХАРП). Мітингувальники тримають у руках плакати з написами: "Врятуй ХАРП від знищення", "Нагодуйте наших дітей", "Видайте нашу зарплату".

Учасники акції протесту під Харківською ОДА заявили, що зарплату їм не платять вже 9 місяців - з жовтня 2019 року.

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Громадяни виступили проти прийняття законопроєкту депутата від "Слуги народу" Максима Бужанського, який пропонує скасувати перехід учнів 5-11 класів російськомовних шкіл на українську мову навчання з 1 вересня 2020 року, а також дозволити викладання деяких предметів російською мовою.

Серед понад сотні учасників акції були представники громадських організацій «Інфоцентр Євро Харків», «Мова. Харків», «Демократична Сокира» та інші. На думку організаторів, «слуги народу» вирішили перейняти традицію російського президента Володимира Путіна «вчиняти якусь гидоту до ювілейних дат» та зробити подарунок Кремлю в 30-у річницю Декларації про державний суверенітет України і першу річницю чинності закону про мову.

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